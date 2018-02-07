Благовещенские дошколята слепили светофоры будущего

Благовещенский отдел ГИБДД вместе с городским управлением образования провел конкурс среди детских садов. Дошколятам нужно было смастерить уличные снежные фигуры на тему «Светофор будущего». В конкурсе приняли участие 16 корпусов дошкольных образовательных организаций.

По итогам отобраны три лучшие фигуры, соответствующие тематике. «Воспитатели с полной ответственностью и заинтересованностью подошли к конкурсу и немало времени уделили созданию скульптур», – отметили в ГИБДД.

При определении лучшего «Светофора будущего» учитывалась сложность выполненной фигуры, задумка, аккуратность, а также красочность. Первое место занял детский сад № 28. На втором месте – детсад № 15, на третьем – детсад № 35.

Победители получат грамоты и спортивный инвентарь. Также сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми дополнительные профилактические занятия, на которых сотрудники подарят детям световозвращающие браслеты.