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В Амурской области ищут жителя Тынды с татуировкой и шрамами

В Амурской области ищут жителя Тынды с татуировкой и шрамами
Фото: 28.мвд.рф

Амурские полицейские разыскивают Александра Зарыпова из Тынды. О его местонахождении ничего не известно больше полугода. Из особых примет амурчанина: татуировка и два шрама.

Александр Михайлович Зарыпов родился 20 февраля 1984 года. Пропал 15 июля 2017 года. На вид ему 33 года, рост 173 сантиметра, он худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые, коротко стриженные.

Особые приметы: татуировка на правой руке от плеча до локтя в виде абстракции, 5-сантиметровый шрам под левой лопаткой и еще один шрам над правой бровью после рассечения.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра Зарыпова, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 8 (4162) 59-41-05.

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#происшествия

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