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сегодня, 11:14 11

Благовещенск и Владивосток свяжет беспересадочный вагон

Благовещенск и Владивосток свяжет беспересадочный вагон
Фото: Rigma.info

Летом из Благовещенска во Владивосток и обратно начнет курсировать беспересадочный купейный вагон. Он включен в график движения пассажирских поездов на 2017-2018 годы по предложению правительства Амурской области.

По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья, вагон будет ходить через день. Из Благовещенска он будет отправляться с 13 июня по 13 октября, из Владивостока – с 11 июня по 11 октября.

Что касается дополнительных плацкартных вагонов, выделить их возможности нет, поскольку в летний период плацкартные вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетами и установкой кондиционирования воздуха, используются в составах фирменных пассажирских поездов и для перевозки организованных групп детей. Об этом сообщили в Дальневосточном филиале Федеральной пассажирской компании.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    на один город это много

  • DeamonX

    DeamonX
    6 часов назад

    РЖД могут взять этот вагон и затолкать себе...

  • Туж2

    Туж2
    6 часов назад

    Захочет пассажир выйти.

    А ему - хрен вам по всей морде..

    Токма во Владивостоке! :)

    Ну и ка водиться охранник с овчаркой. Что бы пассажиры не пересаживались.

    В купе. С верху вниз с лева на право..

    З.Ы. Понимаешь..

  • Владимир 5

    Владимир 5
    5 часов назад

    раньше поезд ходил - в августе билетов не купишь

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    Владимир 5

    раньше поезд ходил - в августе билетов не купишь



    нонеча не то что давеча (с)

    И поезд был Благовещенск - Москва

    И багажное отделение..

    И много чего было

    З.Ы. при кровавом то рЫжиме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    А помнится кто то шибко умный и крутой обещал поезд?

    Сдулся как в кресло влез?

    Уже несколко лет ждём.

  • батарейка

    батарейка
    4 часа назад

    Неужели такой вагоннельщя зимой пустить, мучение это с Белогорск и в Белогорск,

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    это который вагон для наказанных, который в Хабаре в тупик загоняют и сидят там семь часов?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А весной, осенью и зимой благовещенцам в Владике делать нефиг!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей Труш

    это который вагон для наказанных, который в Хабаре в тупик загоняют и сидят там семь часов?



    Да, он и есть...

    А не ..



    Что касается дополнительных плацкартных вагонов, выделить их возможности нет, поскольку в летний период плацкартные вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетами и установкой кондиционирования воздуха, используются в составах фирменных пассажирских поездов и для перевозки организованных групп детей.

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    Ай да БОДРЫЙ,ай да сукин сын

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