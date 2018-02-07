Благовещенск и Владивосток свяжет беспересадочный вагон

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По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья, вагон будет ходить через день. Из Благовещенска он будет отправляться с 13 июня по 13 октября, из Владивостока – с 11 июня по 11 октября.

Что касается дополнительных плацкартных вагонов, выделить их возможности нет, поскольку в летний период плацкартные вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетами и установкой кондиционирования воздуха, используются в составах фирменных пассажирских поездов и для перевозки организованных групп детей. Об этом сообщили в Дальневосточном филиале Федеральной пассажирской компании.