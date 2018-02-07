В Приамурье ищут мужчину с протезом вместо ноги

Фото: 28.мвд.рф

Сотрудники амурского уголовного розыска разыскивают жителя Прогресса Василия Павловича Бажина, который в середине января ушел из дома и не вернулся. Опознать мужчину можно по протезу вместо ноги.

Василий Бажин родился 23 мая 1958 года. Он пропал 12 января 2018 года.

На вид мужчине 59 лет, он среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, глаза серые, волосы короткие прямые светло-русые, носит 42-43 размер обуви. Из особых примет: левая нога ниже колена ампутирована, вместо нее протез.

На момент исчезновения Бажин был одет в пуховик черного цвета длиной до пояса, темно-серую кофту с рисунком светлого цвета, черные брюки, сапоги черного цвета на замке и черную вязаную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Василия Бажина, просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 8 (4162) 59-41-05.