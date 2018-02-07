На картодроме «Юбилейный» строят трассу для дрэг-рейсинга

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Закончить новую трассу на картодроме «Юбилейный» планируют в этом году. Она отсыпана на 60 %, параллельно идет строительство стадиона для проведения мотогонок.

Опробовать новую трассу для дрэг-рейсинга на картодроме, находящемся в 7 километрах от областной столицы, планируют в этом году. Правда, точных сроков пока в амурской автомобильной федерации не называют.

Дрэг-рейсинг – это гонка на ускорение. Соревнования проводятся на заезды по прямой. Длина трассы на благовещенском картодроме составит 840 метров, ширина – 14 метров.

«Я думаю, что при наступлении тепла трасса будет готова. Также подготовлена площадка для гаревого стадиона, чтобы проводить летний и зимний спидвей. Площадка расчищена, там порядка 80 тысяч квадратных метров. Заехал трактор на 5 дней и сделал ровную площадку», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» исполнительный директор Амурского отделения Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

Гаревый стадион – это трасса для проведения мотогонок, которую зимой будут заливать для проведения гонок на льду. Возможно, первые соревнования по спидвею на нем пройдут в 2018 году. На это надеются спортсмены, но пока соревнования в календарь мероприятий не вносят. В нем, кстати, в этом году больше 70 мероприятий. Гонки в Приамурье проходят практически каждые выходные.

Картодром получил статус областного. Передачу спортивно-технического комплекса областному Центру развития спорта и строительство трассы обсудили в прошлом году на «Юбилейном». Тогда на картодром приехал губернатор Приамурья и провел встречу с представителями авто- и мотофедераций. Статус картодром получил, а вот строительство трассы немного отстало от планов. Изначально в минспорта планировали сдать новую трассу в 2017 году.

Подробнее о развитии автоспорта в Амурской области в рубрике «Интервью» на Амур.инфо.