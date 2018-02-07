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сегодня, 11:04 20

На картодроме «Юбилейный» строят трассу для дрэг-рейсинга

На картодроме «Юбилейный» строят трассу для дрэг-рейсинга
Фото: dtp777.ru

Закончить новую трассу на картодроме «Юбилейный» планируют в этом году. Она отсыпана на 60 %, параллельно идет строительство стадиона для проведения мотогонок.

Опробовать новую трассу для дрэг-рейсинга на картодроме, находящемся в 7 километрах от областной столицы, планируют в этом году. Правда, точных сроков пока в амурской автомобильной федерации не называют.

Дрэг-рейсинг – это гонка на ускорение. Соревнования проводятся на заезды по прямой. Длина трассы на благовещенском картодроме составит 840 метров, ширина – 14 метров.

«Я думаю, что при наступлении тепла трасса будет готова. Также подготовлена площадка для гаревого стадиона, чтобы проводить летний и зимний спидвей. Площадка расчищена, там порядка 80 тысяч квадратных метров. Заехал трактор на 5 дней и сделал ровную площадку», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» исполнительный директор Амурского отделения Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

Гаревый стадион – это трасса для проведения мотогонок, которую зимой будут заливать для проведения гонок на льду. Возможно, первые соревнования по спидвею на нем пройдут в 2018 году. На это надеются спортсмены, но пока соревнования в календарь мероприятий не вносят. В нем, кстати, в этом году больше 70 мероприятий. Гонки в Приамурье проходят практически каждые выходные.

Картодром получил статус областного. Передачу спортивно-технического комплекса областному Центру развития спорта и строительство трассы обсудили в прошлом году на «Юбилейном». Тогда на картодром приехал губернатор Приамурья и провел встречу с представителями авто- и мотофедераций. Статус картодром получил, а вот строительство трассы немного отстало от планов. Изначально в минспорта планировали сдать новую трассу в 2017 году.

Подробнее о развитии автоспорта в Амурской области в рубрике «Интервью» на Амур.инфо.

Просмотров всего: 805

#спорт #транспорт

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Позитив!

  • ямщик

    ямщик
    6 часов назад

    Позитив. Еще какой.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    отлично. давно пора.

  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    В Амурской области мотогонщики были сильны. Прекрасно. И хорошо,что сейчас у них будет возможность для развития своего спорта.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Доход для города будет или это подарок для "гонщиков"?

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    хорошая новость...не понимаю только , ясно же было что не сделают ее в 2017 году, зачем было трубить об этом? напрягает уже, база в натальино тоже запускалось раза четыре наверное....

    и это, трек для мотогонок бы еще сделали, цены бы вам не было..

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Gangstarr

    Доход для города будет или это подарок для "гонщиков"?



    в любом случае город выиграет..уберутся они с улиц..хоть какая-то часть (они - это я про гонщиков)

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Да ну, там будцт в большинстве те кто по городу не гоняет ибо относится к гонкам как к спорту, а отбитые мото авто наездники так и продолжат устраивать беспредел в городе. А если там будет платно, то не особо многолюдно будет. А так было бы классно : авто мото треки, еще бы трибуны и народ бы к нам на соревнования потянулся.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Опять же откуда средства на всю эту развлекуху?

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Gangstarr

    Да ну, там будцт в большинстве те кто по городу не гоняет ибо относится к гонкам как к спорту, а отбитые мото авто наездники так и продолжат устраивать беспредел в городе. А если там будет платно, то не особо многолюдно будет. А так было бы классно : авто мото треки, еще бы трибуны и народ бы к нам на соревнования потянулся.



    Андрей, если при наличии трассы их начнут по плотному морщить в городе, а их начнут морщить...свалят как миленькие :)

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    По Тайваню соревнуются.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Shift

    Gangstarr

    Да ну, там будцт в большинстве те кто по городу не гоняет ибо относится к гонкам как к спорту, а отбитые мото авто наездники так и продолжат устраивать беспредел в городе. А если там будет платно, то не особо многолюдно будет. А так было бы классно : авто мото треки, еще бы трибуны и народ бы к нам на соревнования потянулся.



    Андрей, если при наличии трассы их начнут по плотному морщить в городе, а их начнут морщить...свалят как миленькие :)



    И это замечательно, со всех сторон )

    * можно международные соревнования проводить...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Главное чтоб начали морщить. А то дпс только на выходных вижу и те днем пешиков ловят.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Gangstarr

    Главное чтоб начали морщить. А то дпс только на выходных вижу и те днем пешиков ловят.



    + много.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Gangstarr

    Главное чтоб начали морщить. А то дпс только на выходных вижу и те днем пешиков ловят.



    на мотоцикле летом проедь....увидишь как их до хрена ..все относительно.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Shift
    Gangstarr

    Главное чтоб начали морщить. А то дпс только на выходных вижу и те днем пешиков ловят.



    на мотоцикле летом проедь....увидишь как их до хрена ..все относительно.


    На мотоцикле последний раз ездил лет 16 назад, как то не зацепило.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Gangstarr

    Shift

    Gangstarr

    Главное чтоб начали морщить. А то дпс только на выходных вижу и те днем пешиков ловят.


    на мотоцикле летом проедь....увидишь как их до хрена ..все относительно.


    На мотоцикле последний раз ездил лет 16 назад, как то не зацепило.



    да я не про "зацепило"..на патрульных полюбуешься

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Shift
    Gangstarr

    Shift

    Gangstarr

    Главное чтоб начали морщить. А то дпс только на выходных вижу и те днем пешиков ловят.


    на мотоцикле летом проедь....увидишь как их до хрена ..все относительно.


    На мотоцикле последний раз ездил лет 16 назад, как то не зацепило.



    да я не про "зацепило"..на патрульных полюбуешься


    Было б на что, если только девки красивые в юбках коротких будут патрулирлвать

  • Тот самый байкер

    Тот самый байкер
    1 час назад

    100% Экипаж теперь будет дежурить перед въездом на карт , у нас они мягко говоря конченные в этом плане. Одни люди стараются сделать так , что бы убрать гонщиков с дорог общего пользования а не честные экипажи будут выполнять планы по "выхлопам"

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Тот самый байкер

    100% Экипаж теперь будет дежурить перед въездом на карт , у нас они мягко говоря конченные в этом плане. Одни люди стараются сделать так , что бы убрать гонщиков с дорог общего пользования а не честные экипажи будут выполнять планы по "выхлопам"



    да ладно...не "пердите" по городу и ни кто не будет вас морщить..вы же сначала там разок прожгёте, потом становится не интересно и едете в город население пугать да раздражать..

    почему ко мне претензий нет у гибдд? хотя прямоток стоит такой, что если открою на полную, через весь город услышать можно...

    и знакомые, из тех, кто только на треке вваливает, тоже норм отношения с гибдд по этим моментам...

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