Владелица турфирмы в Благовещенске обманула клиентку и получила условный срок

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении владелицы местной турфирмы. Женщина присвоила деньги клиентки. Речь идет почти о 200 000 рублей. За совершенное преступление бизнес-леди получила условный срок.

В марте 2015 года благовещенка в одной из турфирм города внесла аванс за путевку – 30 000 рублей. В апреле она принесла 100 000, а затем еще 57 700 рублей. Всего с марта по апрель в счет оплаты по заключенному договору «Об организации туристического обслуживания» женщина отдала турфирме 187 700 рублей.

Эти деньги по мере их поступления в кассу присваивала единственный учредитель и гендиректор фирмы. Она давала поручения менеджеру передавать деньги ей. Менеджер о преступном умысле начальницы не знала.

На суде подсудимая пояснила, что сущность обвинения ей понятна, с предъявленным обвинением она согласна в полном объёме. При ознакомлении с материалами дела женщина в присутствии своего защитника и после его консультации ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель – помощник прокурора Благовещенска и потерпевшая не возражали.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, наличие детей у виновной. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В итоге женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает горсуд.