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Туристы в Приамурье переночуют в тайге и увидят рождение олененка

Туристы в Приамурье переночуют в тайге и увидят рождение олененка
Фото: russian7.ru

В Амурской области придумали новый этнографический тур. Туристы познакомятся с жизнью эвенков, научатся делать национальные украшения и узнают, как выжить в тайге. В эвенкийском поселении надеются, что это поможет развитию села. Стоимость экскурсии – свыше 50 тысяч.

Село Ивановское Селемджинского района, в которое повезут туристов, находится на севере Амурской области, в 500 километрах от Благовещенска. Примерно из 400 жителей села 323 – это эвенки. Возможность узнать об их национальном быте – совместный проект властей Приамурья и местного турагентства.

«Проект направлен на развитие туризма в регионе, сохранение и популяризацию культуры эвенков, а также на оживление села, население которого сегодня около 400 человек. Для туристов подготовлена насыщенная программа, во время которой они смогут окунуться в быт эвенков и узнать, как выживать в тайге», – рассказал ТАСС эксперт по межэтническим отношениям и туризму Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Амурской области Владимир Воропаев.

По планам, первая экскурсия состоится уже в конце марта, когда эвенки отмечают День оленевода – свой традиционный праздник. В программе первого дня: проживание в эвенкийской семье, мастер-классы по изготовлению национальных украшений и предметов быта, приготовление одного из национальных эвенкийских блюд, баня и концертная программа. На следующий день туристов ждет поездка за 20 километров от села во временно разбитое стойбище.

«Здесь придется научиться хитростям выживания в тайге. Гости познакомятся с местной мифологией, научатся разбивать костер на снегу, им расскажут, почему в тайге нельзя кричать и как из жира и мха изготовить освещение для чума. Конечно, произойдет знакомство с оленями и многое другое. В тайге группа переночует», – рассказал Воропаев.

В один из заездов туристам даже удастся увидеть рождение олененка, обещают организаторы. По их словам необычный этнографический тур вызывает интерес не только у амурчан.

«Благодаря рекламе с нами связывались представители турагентств из Италии и Китая. Пока людей останавливает цена – четырехдневный тур стоит 55 тысяч рублей. Понимая это, на первое время было решено программу сократить до двух дней пребывания, стоимость которой почти в два раза ниже, но цель та же – познакомить гостей с реальным бытом эвенков, с культурой народности», – рассказали в туристической компании.

В самом Ивановском надеются, что развитие туристического маршрута даст толчок к развитию села.

«В селе очень много жителей трудоспособного возраста, но работать практически негде. Поэтому развитие этнотуризма на базе нашего села – это не только знакомство с традициями нашей народности, но и выгодный экономический проект. Знакомство с культурами сейчас очень популярно в мире, поэтому надеемся, что к нам будут приезжать не только туристы из России, но и из других стран», – поделился председатель районной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, коренной житель села Ивановское Сергей Никифоров.

Для дальнейшего развития инфраструктуры проекта – строительства гостевых домиков, административного здания и прочего – необходимы средства. В местной администрации надеются, что инвестор найдется. Пока туристов будут размещать в домах жителей села. Большинство из них, по словам властей, к этой инициативе относятся положительно.

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#жизнь #отдых #природа #туризм

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • тт

    тт
    6 часов назад

    Конечно, 4 дня попец морозить за 55тыр кому захочется.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    5 часов назад

    А чё не 150?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 часа назад

    Можно за 5 в Благовещенском сквере переночевать...

  • mihlena

    mihlena
    4 часа назад

    Ндааа цена за 1сутки 13750 Это мне кажется уж слишком! Я понимаю обоснованность дороговизны туров на камчатку , там экосистема и транспорт -вертолет . А здесь что?

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад



    Туристы в Приамурье переночуют в тайге и увидят рождение олененка



    А рождение ребенка в благовещенском роддоме туристам (из Китая тоже) не предлагают. Всё-таки комфортней и не на морозе

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    mihlena

    Ндааа цена за 1сутки 13750 Это мне кажется уж слишком! Я понимаю обоснованность дороговизны туров на камчатку , там экосистема и транспорт -вертолет . А здесь что?



    Натальинский подъемник беспроектный, забор на набережной.

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    за 10000 могу вывезти хоть на неделю, вот на рождение олененка посмотреть не гарантирую..а уроки выживания обеспечим..опятьже поделки там, амулеты, вызовы духов - все это сделаем, длинными долгими ночами в зимовье.....о, да, еще чуть не забыл, еще ремонт вездехода на морозе может войти в программу..ну это по желанию

  • elipsis

    elipsis
    3 часа назад

    даже уман и строганина из таймешонка не покроют затрат

    лучше бы охоту на изюбря включили в прайс предоставляемых услуг за этот ценник :-)

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    за такие бабки можно в Тайланд слетать, где нет ни эвенков ни дубака и расстояние не 500 км. Придавал я вращение по часовой оси этой затее, центром которой является мой стержень

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Страйкер

    за такие бабки можно в Тайланд слетать, где нет ни эвенков ни дубака и расстояние не 500 км. Придавал я вращение по часовой оси этой затее, центром которой является мой стержень



    а какже рождение олененка?..

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    Shift

    Страйкер

    за такие бабки можно в Тайланд слетать, где нет ни эвенков ни дубака и расстояние не 500 км. Придавал я вращение по часовой оси этой затее, центром которой является мой стержень



    а какже рождение олененка?..



    Ах да, рождение олененка можно посмотреть тут. https://www.youtube.com/watch?v=ReHFHJZ44Oc

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Где то я уже слышал про Сергея Никифорова. Это не бывший глава. Может ошибаюсь.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Про деревню можно посмотреть из док.фильма трудная дорога.

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