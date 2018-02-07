Туристы в Приамурье переночуют в тайге и увидят рождение олененка

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В Амурской области придумали новый этнографический тур. Туристы познакомятся с жизнью эвенков, научатся делать национальные украшения и узнают, как выжить в тайге. В эвенкийском поселении надеются, что это поможет развитию села. Стоимость экскурсии – свыше 50 тысяч.

Село Ивановское Селемджинского района, в которое повезут туристов, находится на севере Амурской области, в 500 километрах от Благовещенска. Примерно из 400 жителей села 323 – это эвенки. Возможность узнать об их национальном быте – совместный проект властей Приамурья и местного турагентства.

«Проект направлен на развитие туризма в регионе, сохранение и популяризацию культуры эвенков, а также на оживление села, население которого сегодня около 400 человек. Для туристов подготовлена насыщенная программа, во время которой они смогут окунуться в быт эвенков и узнать, как выживать в тайге», – рассказал ТАСС эксперт по межэтническим отношениям и туризму Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Амурской области Владимир Воропаев.

По планам, первая экскурсия состоится уже в конце марта, когда эвенки отмечают День оленевода – свой традиционный праздник. В программе первого дня: проживание в эвенкийской семье, мастер-классы по изготовлению национальных украшений и предметов быта, приготовление одного из национальных эвенкийских блюд, баня и концертная программа. На следующий день туристов ждет поездка за 20 километров от села во временно разбитое стойбище.

«Здесь придется научиться хитростям выживания в тайге. Гости познакомятся с местной мифологией, научатся разбивать костер на снегу, им расскажут, почему в тайге нельзя кричать и как из жира и мха изготовить освещение для чума. Конечно, произойдет знакомство с оленями и многое другое. В тайге группа переночует», – рассказал Воропаев.

В один из заездов туристам даже удастся увидеть рождение олененка, обещают организаторы. По их словам необычный этнографический тур вызывает интерес не только у амурчан.

«Благодаря рекламе с нами связывались представители турагентств из Италии и Китая. Пока людей останавливает цена – четырехдневный тур стоит 55 тысяч рублей. Понимая это, на первое время было решено программу сократить до двух дней пребывания, стоимость которой почти в два раза ниже, но цель та же – познакомить гостей с реальным бытом эвенков, с культурой народности», – рассказали в туристической компании.

В самом Ивановском надеются, что развитие туристического маршрута даст толчок к развитию села.

«В селе очень много жителей трудоспособного возраста, но работать практически негде. Поэтому развитие этнотуризма на базе нашего села – это не только знакомство с традициями нашей народности, но и выгодный экономический проект. Знакомство с культурами сейчас очень популярно в мире, поэтому надеемся, что к нам будут приезжать не только туристы из России, но и из других стран», – поделился председатель районной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, коренной житель села Ивановское Сергей Никифоров.

Для дальнейшего развития инфраструктуры проекта – строительства гостевых домиков, административного здания и прочего – необходимы средства. В местной администрации надеются, что инвестор найдется. Пока туристов будут размещать в домах жителей села. Большинство из них, по словам властей, к этой инициативе относятся положительно.