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сегодня, 10:10 16

На питании осужденных за год сэкономили больше миллиарда рублей

На питании осужденных за год сэкономили больше миллиарда рублей
Фото: Newsler

Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных в России сокращается, рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Если в 2015 году выделялось 22 миллиарда, то в 2017 году было выделено 16 миллиардов рублей. При этом ФСИН удается экономить.

Как пишет «Российская газета», сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля. В Амурской области в 2017 году эта цифра составляла около 82 рублей. По словам Валерия Максименко, в прошлом году, несмотря на то, что финансирование было урезано, на питании осужденных удалось даже сэкономить – в казну вернули 1,2 миллиарда рублей. При этом пайки урезаны не были.

«Заключенные получали всё, что положено. Просто к питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий – мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и так далее. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе», – сказал Валерий Максименко.

Амурские заключенные тоже питаются по этой системе. Питание осуждённых, отбывающих наказание, рассчитывается в том числе с использованием специализированных программ. «Питание осуждённых организовано на достойном уровне. Некоторые осуждённые отмечают, что и дома так хорошо не ели и даже поправились в колонии», – отметили в амурском УФСИН.

В УФСИН России по Амурской области деньги на питание подозреваемых, обвиняемых и осуждённых поступают согласно лимитов бюджетных обязательств, доведённых ФСИН России. В 2017 году на питание граждан, находящихся в учреждениях, подведомственных УФСИН Приамурья, из федерального бюджета поступило и было израсходовано более 91 миллиона рублей.

Сэкономить средства в том числе помогло собственное производство. «У нас по всей стране масса сельскохозяйственных предприятий, на которых трудятся осужденные. И так получалось, что раньше мы, к примеру, пшеницу сеяли везде, в том числе и на севере. Между тем ученые давно составили карту, что и где можно выращивать в зависимости от почвы и климата. Вот мы и воспользовались этой картой. Теперь в одних регионах выращиваем зерно, в других картофель, в третьих еще что-то. Такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, мы производим сами, а не покупаем их на рынке. И заключенные при этом получают не фальсифицированные продукты питания (спреды, ГМО), а натуральные: с поля, с фермы, то есть свое. Так и вышло, что качество питания улучшилось. А ранее сторонние поставщики, выигрывающие тендеры, не всегда поставляли качественные продукты», – сказал Валерий Максименко.

Исправительные учреждения УФСИН России по Амурской области также успешно производят различную продукцию в том числе и сельскохозяйственного назначения, значительную часть которой использует для внутрисистемных нужд. Хлеб, овощи, мясо, макароны и другие виды продуктов, используемых для приготовления пищи, выпускают в исправительных учреждениях Приамурья.

Например, в 2017 году в исправительных колониях Амурской области было произведено практически 100 % необходимого объёма овощной продукции и макарон, около 60 % мяса и 50 % яйца. В планах на 2018 год выйти на полное самообеспечение яйцом и увеличить долю в самообеспечении остальными продуктами.

Для оптимизации производственных процессов в УФСИН внедрена автоматизированная информационная система технологических карт в растениеводстве разработанная ФКУ НИИ ФСИН России. Таким образом на каждый вид культивируемых растений программа рассчитывает все затраты и процессы от подготовки почвы и внесения удобрений до сбора урожая, сообщили в Амурском ФСИН.

Просмотров всего: 1861

#жизнь

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    походу экономят и в областной больнице на питании пациентов

  • батарейка

    батарейка
    7 часов назад

    Вот как красиво написано

  • Кварц

    Кварц
    7 часов назад

    Еще бы в школы внедрили подобную систему питания детей, выросло бы здоровое поколение, а то спреды, китайские овощи и фрукты в рационе в порядке вещей - дешевле.

  • Немо

    Немо
    5 часов назад

    Правильно. Ведро воды заменяет по калорийности стакан сметаны.

  • Это да 64

    Это да 64
    5 часов назад

    Надо чтобы их жёны дома внедрили эту систему в том числе и В. Максименко.Расмешил, правильно Немо написал. В городской больнице тоже так экономят , даже хуже.

  • позитивный

    позитивный
    5 часов назад

    Питаются они получше многих пенсионеров..

  • Касандра

    Касандра
    4 часа назад

    Братеев

    походу экономят и в областной больнице на питании пациентов



    в областной больнице ввооооррруууютттт....и были указаны факты и люди ,но как всегда *факты не подтвердились*

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    Касандра

    в областной больнице ввооооррруууютттт..



    А где в России не воруют? )))

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    вот пусть губернатор невзначай приедет на ужин в областную больницу и поест со всеми вместе-и потом поделится своим мнением

  • dov3337

    dov3337
    4 часа назад

    Почему они сами себе не зарабатывают на еду?Пусть шьют,делают мебель и т.д пусть работают,почему их содержат налогоплательщики?

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    dov3337

    Почему они сами себе не зарабатывают на еду?



    А вы не в курсе, что в России безработица - лес весь спилили, золота, 20 тонн уже выкопали, свободных прилавков на рынках нет, такшта...

  • LO

    LO
    4 часа назад

    123.rewq

    dov3337

    Почему они сами себе не зарабатывают на еду?



    А вы не в курсе, что в России безработица - лес весь спилили, золота, 20 тонн уже выкопали, свободных прилавков на рынках нет, такшта...



    Можно всех посадить на велотренажеры - пусть электричество бесплатно себе вырабатывают

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    А дубаки майнить будут))) и за тепло платить не нужно будет и тенге появится.

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    dov3337

    Почему они сами себе не зарабатывают на еду?Пусть шьют,делают мебель и т.д пусть работают,почему их содержат налогоплательщики?



    Почему депутаты сами себе не зарабатывают на еду?Пусть шьют,делают мебель и т.д пусть работают,почему их содержат налогоплательщики?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Громкое дело главного бухгалтера Красносельского УВД Санкт-Петербурга Светланы Бузукиной наделало много шума в медиа-пространстве Северной столицы. Бесследно исчезнувшие из государственной казны 27 миллионов рублей полицейских зарплат, выплат и поощрений до глубины души возмутили разные слои общества. Тем более, как мы уже писали, свой подозрительный достаток Светлана Бузукина не стеснялась выставлять на всеобщее обозрение в социальных сетях.

    Свой подозрительный достаток Светлана Бузукина не стеснялась выставлять на всеобщее обозрение в социальных сетях. За что поплатятся все. Проворовавшегося главбуха Красносельского УВД Санкт-Петербурга выпустили под домашний арест, а следствие получило имена всех сообщников. По информации источников, благодаря показаниям Светланы Бузукиной перестановки могут ждать даже ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

    https://www.yaplakal.com/forum1/topic1736155.html

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    3 часа назад

    КварцЕще бы в школы внедрили подобную систему питания детей, выросло бы здоровое поколение, а то спреды, китайские овощи и фрукты в рационе в порядке вещей - дешевле.


    Нормальная у нас страна, детей в садах и школах кормят за счёт родителей, зэков за счёт государства? При этом последние вопят видение ли им не докладывают мяса!!!!!!!!! И понеслись проверки, как так права человека нарушили. А если в садах и школах повсеместно, это нормально!!!!!! Ох........

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