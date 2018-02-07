На питании осужденных за год сэкономили больше миллиарда рублей

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Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных в России сокращается, рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Если в 2015 году выделялось 22 миллиарда, то в 2017 году было выделено 16 миллиардов рублей. При этом ФСИН удается экономить.

Как пишет «Российская газета», сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля. В Амурской области в 2017 году эта цифра составляла около 82 рублей. По словам Валерия Максименко, в прошлом году, несмотря на то, что финансирование было урезано, на питании осужденных удалось даже сэкономить – в казну вернули 1,2 миллиарда рублей. При этом пайки урезаны не были.

«Заключенные получали всё, что положено. Просто к питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий – мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и так далее. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе», – сказал Валерий Максименко.

Амурские заключенные тоже питаются по этой системе. Питание осуждённых, отбывающих наказание, рассчитывается в том числе с использованием специализированных программ. «Питание осуждённых организовано на достойном уровне. Некоторые осуждённые отмечают, что и дома так хорошо не ели и даже поправились в колонии», – отметили в амурском УФСИН.

В УФСИН России по Амурской области деньги на питание подозреваемых, обвиняемых и осуждённых поступают согласно лимитов бюджетных обязательств, доведённых ФСИН России. В 2017 году на питание граждан, находящихся в учреждениях, подведомственных УФСИН Приамурья, из федерального бюджета поступило и было израсходовано более 91 миллиона рублей.

Сэкономить средства в том числе помогло собственное производство. «У нас по всей стране масса сельскохозяйственных предприятий, на которых трудятся осужденные. И так получалось, что раньше мы, к примеру, пшеницу сеяли везде, в том числе и на севере. Между тем ученые давно составили карту, что и где можно выращивать в зависимости от почвы и климата. Вот мы и воспользовались этой картой. Теперь в одних регионах выращиваем зерно, в других картофель, в третьих еще что-то. Такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, мы производим сами, а не покупаем их на рынке. И заключенные при этом получают не фальсифицированные продукты питания (спреды, ГМО), а натуральные: с поля, с фермы, то есть свое. Так и вышло, что качество питания улучшилось. А ранее сторонние поставщики, выигрывающие тендеры, не всегда поставляли качественные продукты», – сказал Валерий Максименко.

Исправительные учреждения УФСИН России по Амурской области также успешно производят различную продукцию в том числе и сельскохозяйственного назначения, значительную часть которой использует для внутрисистемных нужд. Хлеб, овощи, мясо, макароны и другие виды продуктов, используемых для приготовления пищи, выпускают в исправительных учреждениях Приамурья.

Например, в 2017 году в исправительных колониях Амурской области было произведено практически 100 % необходимого объёма овощной продукции и макарон, около 60 % мяса и 50 % яйца. В планах на 2018 год выйти на полное самообеспечение яйцом и увеличить долю в самообеспечении остальными продуктами.

Для оптимизации производственных процессов в УФСИН внедрена автоматизированная информационная система технологических карт в растениеводстве разработанная ФКУ НИИ ФСИН России. Таким образом на каждый вид культивируемых растений программа рассчитывает все затраты и процессы от подготовки почвы и внесения удобрений до сбора урожая, сообщили в Амурском ФСИН.