В Якутии эвакуировали найденный фрагмент ракеты, запущенной с Восточного

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

Из Вилюйского улуса Якутии вывезли фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с амурского космодрома. В Приамурье пока только идет подготовка к транспортировке найденных обломков. Помимо фрагментов от февральского запуска, в тайге еще остались фрагменты ракеты, запущенной с Восточного в ноябре.

В Якутии из-за особенностей местности к найденному фрагменту удалось добраться только три дня спустя после обнаружения. Часть наружного корпуса второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» увидели при помощи фотосъемки с беспилотника. Однако до места возможной посадки вертолета было более полукилометра. Сотрудникам якутской службы спасения добираться до него пришлось на снегоходах, сообщает минприроды Якутии.

Размер фрагмента составлял 2х3 метра, поэтому для транспортировки на снегоходе к вертолету его распилили на части. На месте падения специалисты республиканского министерства охраны природы и института водных и экологических проблем СО РАН из. Барнаула отобрали пробы снежного покрова и измерили уровни гамма-излучения, который не превышал 10 мкР/ч.

В Амурской области полным ходом идет подготовка к вывозу найденных четырех фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а». Специалисты Роскосмоса готовят для эвакуации вертолетные площадки и пилят части на более мелкие куски. На каком именно расстоянии они упали, неизвестно, но, по словам представителя ЦЭНКИ, они упали компактно, рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин. По словам главы, вывозить фрагменты, найденные на границе Зейского и Тындинского районов, ориентировочно будут в конце недели.

Помимо частей ракеты, запущенной с Восточного 1 февраля, из Тындинской тайги необходимо эвакуировать еще два фрагмента от предыдущего, ноябрьского запуска.