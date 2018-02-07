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сегодня, 09:26 2

Белогорцы оформили более пяти тысяч предложений по благоустройству города

Сбор предложений по благоустройству общегородских пространств Белогорска в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» завершается через два дня. Специалисты управления ЖКХ провели третью по счету выемку бланков, собранных за неделю в десяти пунктах приема предложений.

«По состоянию на 12 часов дня 6 февраля от белогорцев поступило более 5 тысяч предложений по благоустройству общественных территорий, – рассказала главный специалист управления ЖКХ Оксана Чалая. – Отмечу, что это не окончательное количество. Подсчет заявок в рамках общественных обсуждений продолжается. К слову, наибольшее количество заполненных спецбланков определено в пунктах, расположенных в здании городской администрации и Доме учителя».

Итоговая выемка заявок состоится 9 февраля. Все они будут систематизированы специальной комиссией. Ее заседание состоится 10 февраля, тогда будет сформирован перечень общественных территорий, набравших наибольшее количество голосов. Их и включат в лист для проведения рейтингового голосования 18 марта.

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#визиты #ЖКХ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    интересно хоть что то выполнено будет?

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    как всегда обещаловка перед выборами

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