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Минус 18 при слабом ветре: прогноз погоды в Амурской области на 7 февраля

Минус 18 при слабом ветре: прогноз погоды в Амурской области на 7 февраля
Фото: vk.com

7 февраля, в среду, в Амурской области небольшая облачность, местами по северо-западу ожидается слабый снег. Ветер западный слабый, его скорость составляет не больше 5 метров в секунду.

Температура воздуха будет держаться в пределах от минус 13 до минус 18, по северо-востоку – до 25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ясно, без осадков. Западный ветер разовьет скорость 1-6 метров в секунду. Уличные термометры покажут 12-14 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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