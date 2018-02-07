Лес в Бурейском районе по-прежнему хищнически вырубают: обзор прессы

Фото амурского отделения ОНФ

Об аресте дагестанских чиновников; об оглашении приговора экс-губернатору Сахалина Хорошавину; о жалобе сибиряков на обнаженную модель на снегу – об этом и не только пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начнем с «Российской газеты», в которой публикуется материал об аресте дагестанских чиновников. Обнаглели. Обросли виллами, завели (вот уж дурь так дурь!) золотое оружие – да не сабельки и кинжалы, что еще можно было бы объяснить, а пистолеты и автоматы. Воруя миллиарды, перестали делиться.

Еще в газете говорится о том, что началось оглашение приговора экс-губернатору Сахалина Хорошавину. Закончить чтение обещают завтра. Обвинение просит 13 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа. И вот тут возникают непонятки: а где он их возьмет? За колючей проволокой заработает?

Не пропусти

Наверное, нет смысла называть имена тех корреспондентов «Моей Мадонны», которых вы сегодня встретите в газете – они вам давно полюбились своими публикациями, и вы постоянно ждете встречи с ними, поэтому я просто назову те материалы, что они написали. А написали они том, как жили на Амуре 100 лет назад, рассказали о пользе бега тогда, когда вам чуть-чуть за… Познакомили с очень хорошим художником Татьяной Ананьевой, мастерицей на все руки (признаюсь, Татьяна мне очень нравится и как человек и как Мастер!).

И обратили внимание на то, что, несмотря на мнение общественности и недавнее выступление «ММ», лес в Бурейском районе по-прежнему хищнически вырубают. Что, в принципе, понятно: кому-то от этого – выгода.

Также в номере

И еще одну добрую знакомую встретил на страницах «Мадонны» – Светлану Галиеву, руководителя студии «Арт-Мажор». Обязательно прочтите интервью с ней – узнаете, что такое бесконечный рабочий день.

А еще... Женщины, внимание! А еще рассказывается о том, что лучше русских мужиков невозможно найти. Они хоть и не без изъянов, но хотя бы – наши. А все эти жалкие французишки и прочие – жмоты, скряги и так далее. Вот такой вывод я сделал, прочитав интересный материал «За границей любви», который принадлежит перу Дарьи Дружининой.

Летят утки

Берем в руки «Комсомольскую правду». Женщины, вам рекомендую это сделать в первую очередь: на одной из страниц вы найдете публикацию о том, что надо есть, чтобы забеременеть. Попутно, по логике вещей, вы узнаете, что поможет предохраниться.

Остальное можно читать всем. Все и узнают, почему бензин дорожает в то время, когда нефть дешевеет. Оказывается, в бензине составляющая нефти – не такая и большая, в основном – вода. А вода нынче дорого стоит. Плюс акцизы, плюс… И т.д.

Также в номере

Еще, конечно, вас явно заинтересует страница «Клуб любознательных». Подняв историю Джека-потрошителя, автор публикации рассуждает о том, что акулы пера издевались над полицейскими, сочиняя письма от имени злодея. Понятно, чтобы поднять тираж своих газет. Века проходят, но принципы работы журналистов (справедливости ради подчеркну: жёлтых журналистов) остаются прежними.

Прочтите заметки о том, что «русское пьянство» кончилось. Лично я, почесав затылок, с автором во многом согласился.

На посошок

И напоследок тоже «Комсомолка» – сегодня этой газеты много. Здесь сможете еще прочесть о том, что Фанни Каплан, оказывается, и не стреляла в Ленина. Безвинная жертва.

Еще занятная история, как школьник повесил над кроватью картинку, где изображена девочка, делающая зарядку, а через несколько лет, повзрослев, женился на ней. Не на картинке. Уже на девушке.

В общем, много еще интересного в газете, но назову лишь одну заметку о том, что сибиряки пожаловались в полицию на обнаженную модель – она сфотографировалась на снегу без купальника. Мда-а… Ужель сибиряки так помельчали?