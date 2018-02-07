Большинство россиян признались, что будут следить за Олимпиадой в Пхёнчхане

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Следить за ходом Олимпиады в Пхёнчхане, несмотря на сложную ситуацию вокруг допуска к ней российских спортсменов, собираются более трех четвертей (77 %) россиян. О ситуации вокруг отстранения российской сборной знает более 90 % граждан, выяснил ВЦИОМ.

«Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане, стартующая на этой неделе, уже стала широко резонансным событием для нашей страны: об Играх слышало подавляющее большинство граждан (89 %), следить за ходом всех или части соревнований планируют 77 %», – говорится в сообщении на сайте «Всероссийского центра изучения общественного мнения».

Каждый шестой россиянин (17 %) собирается смотреть лишь те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на медали: это, по мнению респондентов, фигурное катание (42 %), биатлон (26 %), хоккей (24 %) и лыжные виды спорта (24 %). Большинство собирается следить за выступлениями российских биатлонистов – ровно половина опрошенных.

«Ситуация вокруг отстранения российской сборной (допущенные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом) широко известна (92 %), половина опрошенных (52 %) полагает, что власти страны сделали недостаточно для помощи нашим спортсменам (обратного мнения придерживаются 35 %)», – отмечают социологи.

Выступающие на Олимпиаде спортсмены для большинства (62 %) представляют честь страны, как индивидуальных спортсменов их воспринимает лишь каждый четвертый (24 %) опрошенный.

5 декабря исполком МОК решил приостановить в организации членство Олимпийского комитета России. При этом МОК оставил за собой право пригласить «чистых» российских спортсменов для выступления на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом и в форме с надписью с надписью Olympic athlete from Russia. Приглашения получили 169 российских спортсменов. Одна спортсменка – конькобежка Ольга Граф – от участия в Играх отказалась.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 февраля методом телефонного интервью. Объем выборки – 2 тысячи человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,2 %, сообщает ТАСС.