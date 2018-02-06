Инвалид из Екатеринославки носит ведра с водой в зубах, чтобы не замерзнуть

Жители села Екатеринославка пожаловались в телекомпанию «Альфа-канал» на внезапно выросшие счета за коммунальные услуги. Люди рассказали, что за тепло и воду они вынуждены платить чуть ли не в два раза больше. А одному из жителей – инвалиду – приходится спускать воду из батарей, чтобы не замёрзнуть.

Юрию Вакуленко приходится передвигаться по дому с ведром воды в зубах. По-другому 57-летний мужчина, инвалид первой группы, справиться с проблемой не может – воздух из радиаторов в квартире необходимо спускать каждый день. А иначе замерзнут жители всего подъезда. Хотя, судя по счетам за коммунальные услуги, с температурой в помещениях все в порядке.

«Сравниваем квитанции за декабрь 2016 и 2017 года, тепла поступило в два раза больше, а куда оно делось? Люди возмущены: двухкомнатная квартира обходится в 8 тысяч рублей, у меня трёхкомнатная – плачу 10 тысяч 200 рублей. По сравнению с тем, что платили раньше – 6 тысяч с копейками», – поделился житель Екатеринославки Юрий Вакуленко.

Вода из крана немногим отличается от технической воды из батарей. Поэтому Юрий Вакуленко не пользуется водосчетчиками, чтобы не платить за ржавую воду, которую приходиться сливать. Коммунальные неудобства испытывают и другие жители многоквартирного дома, а квартплата тем временем растет.

«В два раза увеличилась плата. По сравнению с тем, что было – в декабре мы бы заплатили 6 тысяч, но по факту отдали 9 тысяч рублей. Вот такая сумма, все жалуются», – высказалась другая местная жительница Виктория Христюк.

Жители дома обратились в управляющую компанию. Но решить проблемы там не смогли. Но отправили работников помогать инвалиду спускать воду.

«С начала этого года стали проблемы появляться из-за того, что в системе отопления стал появляться воздух. Возможно, это некорректные показания в теплоучете из-за завоздушенной системы», – сказал заместитель директора управляющей компании села Екатеринославка Виктор Астайкин.

В управляющей компании предположили, что в центральной системе отопления частично пришло в негодность оборудование. Решить проблему должны в ресурсоснабжающей организации.

«В принципе, проблема была, проблема уже снята. Там система водоочистки, из-за неё проблема была. Она, насколько мне известно, решена. Сейчас я еду на место и посмотрю. И, я думаю, что сегодня этот вопрос закроем», – прокомментировал директор ООО «Варваровский коммунальщик-2» Ремик Манукян.

Проблема со счетами за коммунальные услуги, по словам главы района, уже разрешилась. Говорят, сумма за квартплату выросла только на один месяц.

«В декабре, учитывая, что счета банк принимает до 25 числа, то в декабре сняли показания счетчика 20 числа. Поэтому, получается, в декабре они заплатили за 20 дней, а в январе – за 35-40 дней. То есть то, что не доплатили в декабре, оно вошло в январь», – отметил глава Октябрьского района Сергей Дементьев.

В феврале оплата за коммунальные услуги станет прежней, говорят власти. А коммунальщики обещают решить проблему с завоздушиванием системы отопления и ржавой водой. Нужно проверить сети и оборудование на котельной. Иначе инвалиду Юрию Вакуленко так и придется испытывать на прочность собственные зубы, чтобы решить проблему всего дома.

Между тем подобные коммунальные проблемы возникли не только у жителей Екатеринославки. В первый месяц нового года амурчане написали около четырёхсот жалоб в государственную жилищную инспекцию. Чаще всего жители Приамурья недовольны работой управляющих компаний, благоустройством дворовых территорий, переживают за оплату услуг ЖКХ и капитальный ремонт дома.

В прошлом году амурчане пожаловались жилищным инспекторам почти шесть тысяч раз. В этом году специалисты прогнозируют ещё большее количество жалоб и рекомендуют подписаться на информационно-просветительском канале на YouTube под названием «ЖКХ меняется». Там можно посмотреть информационные видеоролики по интересующей их проблеме, можно также обратиться с жалобой в соответствующую инстанцию.

«Если собственники получили квитанции, где они не согласны с начислениями, первым делом надо обратиться в управляющую компанию. Для того нужно, чтобы была произведена сверка по платёжному документу. Если начисления сделаны неправильно, то нужно сделать перерасчёт, если этого не происходит, то обратиться в нашу государственную инспекцию Амурской области», – сказала начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Светлана Федорченко.

Если дом не обслуживается управляющей компанией, а счета выставляет ресурсоснабжающая организация, то обращаться советуют сразу туда. А уже потом, если не будет результата, – в госинспекцию. Специалисты проведут проверку и, если выявят нарушения со стороны коммунальщиков, выдадут им предписание на их устранение.