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6 февраля 2018, 20:06 10

Жалоба мальчика из Свободного на мать не подтвердилась

Жалоба мальчика из Свободного на мать не подтвердилась

В минсозащиты Амурской области сообщили, что жалоба первоклассника на свою маму не подтвердилась. Это стало известно после проведенной проверки видеоролика, размещенного в Интернете. На записи мальчик из Свободного рассказывает прохожему о том, что его бьет мать.

Ситуация была взята под контроль органами системы профилактики. По информации классного руководителя, следов побоев в течение всего периода обучения у ребёнка не было.

«Мама интересуется учёбой и делами ребёнка в школе. Несовершеннолетний постоянно находится на контроле у мамы и учителя», – сообщили в минсоцзащиты.

Из беседы со специалистом выяснилось, что у мамы мальчика взята объяснительная. С членами семьи работают инспекторы подразделения и комиссии делам несовершеннолетних, а также школьный психолог.

Просмотров всего: 1007

#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    9 часов назад

    Щас крови попьют у матери

  • paravis

    paravis
    9 часов назад

    Будущий омен.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    9 часов назад

    ГеральтЩас крови попьют у матери


    Не в Рашке изъяли бы из семьи, не разговаривая

  • батарейка

    батарейка
    8 часов назад

    И. Что это было?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    8 часов назад

    ПДН, КДН, ЗП, а где НКВД? Сколько бездарей развелось.

  • варварав

    варварав
    8 часов назад

    Ремня маленькому вруну

  • Соната

    Соната
    8 часов назад

    И снимающему тоже

  • Леонидова

    Леонидова
    8 часов назад

    Фантазер маленький)))))

    В мапе мальчик учился, так красочно рассказывал, что его родители погибли в дтп и его воспитывала сестра, которая его сдала в детдом, потом забрала, помощник нужен по дому.. И на каникулы бедолаге некуда поехать......Поэтому гостил по всем близлежащим деревням у родителей сокурсников, и в городе тоже. Девки вешались гроздьми, подкармливали, рубашки стирали, облизанный бы со всех сторон. На выпускной с Сахалина приехали погибшие родители. Молодые здоровые, небедные. Сейчас этот фантазер где то в ЯНАО прокурором работает)

  • Леонидова

    Леонидова
    8 часов назад

    варварав

    Ремня маленькому вруну



    Чтобы не зря говорил)

  • butterfly effect

    butterfly effect
    7 часов назад

    То, что мама интересуется учёбой, не значит, что не бьет. Может потому и интересуется его учебой, что мальчик про плохие оценки не говорит: двойка-в нос, отлично-молодец. И много ли знает классный руководитель, она что его, осматривала. Напротив в доме тоже бабуля живет, девчонку лупит будь здоров, а в школу девочка ходит чистенькая, опрятная. Опека в курсе, жаловались.

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