Жалоба мальчика из Свободного на мать не подтвердилась
В минсозащиты Амурской области сообщили, что жалоба первоклассника на свою маму не подтвердилась. Это стало известно после проведенной проверки видеоролика, размещенного в Интернете. На записи мальчик из Свободного рассказывает прохожему о том, что его бьет мать.
Ситуация была взята под контроль органами системы профилактики. По информации классного руководителя, следов побоев в течение всего периода обучения у ребёнка не было.
«Мама интересуется учёбой и делами ребёнка в школе. Несовершеннолетний постоянно находится на контроле у мамы и учителя», – сообщили в минсоцзащиты.
Из беседы со специалистом выяснилось, что у мамы мальчика взята объяснительная. С членами семьи работают инспекторы подразделения и комиссии делам несовершеннолетних, а также школьный психолог.
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