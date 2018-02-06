Жалоба мальчика из Свободного на мать не подтвердилась

Ситуация была взята под контроль органами системы профилактики. По информации классного руководителя, следов побоев в течение всего периода обучения у ребёнка не было.

«Мама интересуется учёбой и делами ребёнка в школе. Несовершеннолетний постоянно находится на контроле у мамы и учителя», – сообщили в минсоцзащиты.

Из беседы со специалистом выяснилось, что у мамы мальчика взята объяснительная. С членами семьи работают инспекторы подразделения и комиссии делам несовершеннолетних, а также школьный психолог.