В Амурской области начали воплощать в жизнь сразу шесть волонтерских проектов

В Ивановском районе Амурской области началась реализация шести волонтерских проектов в рамках акции «ДоброСеребро». Активные граждане старше 40 лет из 14 муниципальных образований воплощают в жизнь добровольческие проекты при поддержке районной администрации и предпринимателей.

По информации регионального правительства, в селе Березовка в рамках проекта «Связь поколений» будет создана зона активного семейного отдыха со спортивной площадкой, велодорожками, аллеями выпускников, молодоженов и ветеранов. В Солнечном появится «Солнечная заимка». Это микрорынок для реализации собственной сельхозпродукции – село располагается вблизи региональной трассы. В Ерковцах создадут «Сквер памяти».

В 2019 году отмечают столетие Виноградовского боя и боя под Ерковцами, в селе покоятся останки участников тех событий, волонтеры намерены разбить сквер памяти и увековечить там имена не только участников боев. Районная организация «Боевое братство» реализует фотопроект «Боевой альбом». Туда войдут фото и рассказы земляков, принимавших участие в боевых действиях разных периодов и на разных территориях.

Районная организация инвалидов воплощает в жизнь проект «Живые ремесла» – она привлекает людей с ограниченными возможностями здоровья к творчеству. Итоги реализации этих проектов подведут на форуме в конце ноября.

В Амурской области в настоящий момент работает свыше 200 волонтерских объединений. Как сообщает Минвостокразвития, некоммерческие организации могут претендовать на получение грантов и поддержки. В прошлом году Дальний Восток стал абсолютным рекордсменом по темпам прироста победителей конкурса президентских грантов и объема финансирования. Количество проектов, победивших от регионов Дальнего Востока в двух конкурсах президентских грантов 2017 года, увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом.

Ранее о необходимости повышения проектной культуры дальневосточным НКО говорил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. «В 2017 году впервые в истории Дальний Восток рванул по президентским грантам для НКО. Дальневосточные регионы показали самую лучшую динамику среди всех других федеральных округов. Прежде всего отдельно проектной культурой НКО занимался Общественный совет при Минвостокразвития России, показывая, как нужно правильно "упаковывать" свои идеи, начинания в проект, который может получить поддержку по линии президентских грантов. И эта динамика была отмечена Общественной палатой РФ и администрацией президента России. Никогда еще дальневосточные НКО не получали гранты президента в таких объемах», – отметил Александр Галушка.

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В России уже разработана дорожная карта по развитию «серебряного» добровольчества до 2020 года.