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6 февраля 2018, 19:07 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: ледовые кольцевые автогонки

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: ледовые кольцевые автогонки

7 февраля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как проходил первый этап чемпионата Амурской области и города Благовещенска по ледовым кольцевым автогонкам. Гость: исполнительный директор Амурского отделения Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

Эфир проведут Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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