Благовещенка при записи ребенка в школу столкнулась с транспортной проблемой

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Мама будущего благовещенского первоклассника при записи ребенка в первый класс столкнулась с проблемой транспорта. Семья живет на улице Нагорной, недавно их район прикрепили к школе, до которой добраться непросто. Прямых автобусов нет, а пешком нужно идти более 2,5 километра.

«Раньше школьники из нашего района в 6-ю школу ходили. А теперь выясняется, что по прописке мы закреплены за 22-й школой. Прямой дороги от нашего дома до 22-й школы нет. Идти надо через разрушенную часть, потом через гаражи. Если ехать на автобусе, то это надо с Нагорной доехать до Калинина – Амурской на автобусе № 3, там пересесть на маршрут № 38 и ехать на улицу Ленина, 196 – это огромный круг. Летом и в межсезонье еще можно пройтись. А как зимой или в дождь ходить? Если бы ездил по этому пути автобус, проблем бы не было. Старшеклассники, может, как-то и ходят, а вот как первоклашкам быть, я вообще не представляю. У меня еще и младший сын. Его приходится возить в садик за первой горбольницей. Если мне придется водить ребенка в 22-ю школу, мне просто придется бросить работу», – поделилась своими опасениями женщина.

За разъяснением благовещенка обратилась в мэрию. Там сослались на постановление администрации Благовещенска от 11 января 2018 года о закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за определенными городскими территориями. Согласно этому постановлению, их дом на Нагорной, 15, так же как еще 30 домов по этой улице, действительно закреплены за школой № 22.

Кроме того, маме будущего первоклассника разъяснили, что с 1 июля 2018 года она имеет право подать заявление в другие школы, к примеру, в школу № 6 или школу № 26, куда ее сына зачислят при наличии свободных мест. А в случае их отсутствия предложили обратиться в городское управление образования, чтобы решить вопрос устройства ребенка в школу поближе к дому.

Но благовещенка переживает, что в ближайших к дому учреждениях мест может не хватить. По ее словам, другие мамы в этом районе решают проблему, прописав своих будущих первоклашек у родственников.

«У нас родственников таких нет. Я уже тоже думала такой вариант: купить прописку, которая стоит от 6 тысяч рублей и выше. Но одного ребенка без мамы еще не так просто прописать», – рассказала горожанка.

В городской администрации по этой ситуации дали ответ, подготовленный городским управлением образования и отделом транспортного обслуживания населения Благовещенска: «При закреплении за общеобразовательными организациями города жилых микрорайонов учитывается количество домов, расположенных около общеобразовательной организации, и в них проживающих граждан. В связи с тем, что микрорайон, закрепленный за МАОУ "Лицей № 6 г. Благовещенска", активно застраивается и увеличивается количество детей, имеющих регистрацию по данному месту проживания, с 2016 года улица Нагорная закреплена за МАОУ "Школа № 22 г. Благовещенска". По состоянию на 06.02.2018 в районе проживания заявителя расположен остановочный пункт "Общежитие", через который осуществляют движение автобусы маршрутов № 3 и № 9. Открытие новых автобусных маршрутов, обеспечивающих беспересадочный проезд от улицы Нагорной до МАОУ "Школа № 22", не планируется».

Однако, судя по схеме движения маршрутов № 3 и № 9, ни один из них не проходит рядом с 22-й школой. Поэтому мама будущего первоклассника, обратившаяся в редакцию, планирует подать заявления сразу в несколько других школ, до которых будет удобно добираться на автобусе.

Синей линией указана схема движения маршрутов № 3 и № 9 при повороте с улицы Нагорной. Красным овалом указана школа № 22.