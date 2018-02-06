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6 февраля 2018, 19:20 12

Благовещенка при записи ребенка в школу столкнулась с транспортной проблемой

Благовещенка при записи ребенка в школу столкнулась с транспортной проблемой
Фото: intex-press.by

Мама будущего благовещенского первоклассника при записи ребенка в первый класс столкнулась с проблемой транспорта. Семья живет на улице Нагорной, недавно их район прикрепили к школе, до которой добраться непросто. Прямых автобусов нет, а пешком нужно идти более 2,5 километра.

«Раньше школьники из нашего района в 6-ю школу ходили. А теперь выясняется, что по прописке мы закреплены за 22-й школой. Прямой дороги от нашего дома до 22-й школы нет. Идти надо через разрушенную часть, потом через гаражи. Если ехать на автобусе, то это надо с Нагорной доехать до Калинина – Амурской на автобусе № 3, там пересесть на маршрут № 38 и ехать на улицу Ленина, 196 – это огромный круг. Летом и в межсезонье еще можно пройтись. А как зимой или в дождь ходить? Если бы ездил по этому пути автобус, проблем бы не было. Старшеклассники, может, как-то и ходят, а вот как первоклашкам быть, я вообще не представляю. У меня еще и младший сын. Его приходится возить в садик за первой горбольницей. Если мне придется водить ребенка в 22-ю школу, мне просто придется бросить работу», – поделилась своими опасениями женщина.

За разъяснением благовещенка обратилась в мэрию. Там сослались на постановление администрации Благовещенска от 11 января 2018 года о закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за определенными городскими территориями. Согласно этому постановлению, их дом на Нагорной, 15, так же как еще 30 домов по этой улице, действительно закреплены за школой № 22.

Кроме того, маме будущего первоклассника разъяснили, что с 1 июля 2018 года она имеет право подать заявление в другие школы, к примеру, в школу № 6 или школу № 26, куда ее сына зачислят при наличии свободных мест. А в случае их отсутствия предложили обратиться в городское управление образования, чтобы решить вопрос устройства ребенка в школу поближе к дому.

Но благовещенка переживает, что в ближайших к дому учреждениях мест может не хватить. По ее словам, другие мамы в этом районе решают проблему, прописав своих будущих первоклашек у родственников.

«У нас родственников таких нет. Я уже тоже думала такой вариант: купить прописку, которая стоит от 6 тысяч рублей и выше. Но одного ребенка без мамы еще не так просто прописать», – рассказала горожанка.

В городской администрации по этой ситуации дали ответ, подготовленный городским управлением образования и отделом транспортного обслуживания населения Благовещенска: «При закреплении за общеобразовательными организациями города жилых микрорайонов учитывается количество домов, расположенных около общеобразовательной организации, и в них проживающих граждан. В связи с тем, что микрорайон, закрепленный за МАОУ "Лицей № 6 г. Благовещенска", активно застраивается и увеличивается количество детей, имеющих регистрацию по данному месту проживания, с 2016 года улица Нагорная закреплена за МАОУ "Школа № 22 г. Благовещенска". По состоянию на 06.02.2018 в районе проживания заявителя расположен остановочный пункт "Общежитие", через который осуществляют движение автобусы маршрутов № 3 и № 9. Открытие новых автобусных маршрутов, обеспечивающих беспересадочный проезд от улицы Нагорной до МАОУ "Школа № 22", не планируется».

Однако, судя по схеме движения маршрутов № 3 и № 9, ни один из них не проходит рядом с 22-й школой. Поэтому мама будущего первоклассника, обратившаяся в редакцию, планирует подать заявления сразу в несколько других школ, до которых будет удобно добираться на автобусе.

Синей линией указана схема движения маршрутов № 3 и № 9 при повороте с улицы Нагорной. Красным овалом указана школа № 22.

Просмотров всего: 2296

#дети #транспорт #школа

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    9 часов назад

    Ленивое поколение. Ломоносов пешком до Москвы дошёл

  • Соната

    Соната
    8 часов назад

    зато тестирования нет)

    лучше бы просчитали маршруты, дороги, чем говорить лажу

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    8 часов назад

    Всех министерских сынков до школы везёт личный водитель папы или мамы, так что им плевать на чужих детей. Я сам учился в 6-ой школе в 70-80-е и у меня было полно одноклассников с ТЭЦ и Нагорной.

  • full

    full
    8 часов назад

    У нас при выдаче путевок в садики глубоко срут на такие незначительные проблемы, и ничего, что то не видел публикаций на этот счет.

  • варварав

    варварав
    8 часов назад

    Рожайте больше этой стране рабов дуры.

  • Абра

    Абра
    8 часов назад

    удален

  • Srt

    Srt
    7 часов назад

    Свободу попугаям!

    Ленивое поколение. Ломоносов пешком до Москвы дошёл



    Добрый дядя... Ломоносов, когда в Москву отправился, тоже первоклассником был?

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    с приходом Поцелуевой у городского образования настала чёрная полоса-женщина просто ненавидит детей и учителей

  • Allenga

    Allenga
    6 часов назад

    Какой идиотизм! Сознательно усложнять жизнь детям целого района! Ладно бы одним номером автобуса добираться, но так! В небольшом городе!

  • Кэссик

    Кэссик
    6 часов назад

    Почему недавно этот район прикрепили? В 2006 г.была такая же ситуация, дети ходили в 22, гаражами, но старались в одиночку не идти. Если не ошибаюсь 6-ая не была положена в принципе.Мне кажется вопрос о другой школе решить можно. А как дети приезжие без всяких прописок посещают городские школы?И насчет бросить работу- не стоит бросаться в такие крайности, женщине выгоднее возить и младшего и старшего на такси, нежели всем по отдельности добираться.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    5 часов назад

    КэссикПочему недавно этот район прикрепили? В 2006 г.была такая же ситуация, дети ходили в 22, гаражами, но старались в одиночку не идти. Если не ошибаюсь 6-ая не была положена в принципе.Мне кажется вопрос о другой школе решить можно. А как дети приезжие без всяких прописок посещают городские школы?И насчет бросить работу- не стоит бросаться в такие крайности, женщине выгоднее возить и младшего и старшего на такси, нежели всем по отдельности добираться.


    Наши люди в булошную на такси не ездят! Пешком! Исключительно пешком! Разбаловали пролетариев!

  • Grey_cat

    Grey_cat
    5 часов назад

    Дак 22 вроде как не работает, там новый корпус строят...

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