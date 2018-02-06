В благовещенском Доме ремесел желающих обучили флюид-арту

Создать картину, не умея рисовать, можно, если освоить технику флюид-арт. Для творчества нужны несколько банок акриловых красок, холст, фантазия, и оригинальное произведение гарантировано. Именно этому учили на мастер-классе, который прошел в Доме ремесел в дни художественной выставки «Противоречия».

Флюид-арт с недавнего времени завоевывает всё больше поклонников. Полотна, выполненные в этой технике, хороши в любом современном интерьере. Смешав актриловые краски с водой и подготовив холст, вы сможете почувствовать себя настоящим художником – таким же, как Татьяна Ананьева.

В Доме ремесел, где недавно открылась выставка «Противоречия», решили не ограничиваться одной экспозицией и добавили интерактив – демонстрационный мастер-класс. Желающих увидеть необычную технику нашлось немало. Татьяна – мастер резьбы по дереву, также многие амурчане знают её берестяные и живописные работы, но художник никогда не останавливается. Флюид-арт – ее новое увлечение. За полгода создано немало интересных композиций. Результат всегда непредсказуемый.

Сначала получается большое разноцветное пятно. Затем, наклоняя холст в разные стороны, художник распределяет краски, и они складываются в причудливые узоры. В процессе можно добавить основной тон или яркие штрихи.

Названий своим картинам Татьяна не дает, хотя определенные ассоциации возникают: в узорах можно увидеть морские или небесные мотивы, очертания птиц, деревьев, облаков – у кого насколько хватит фантазии.