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6 февраля 2018, 17:43 3

В детской областной больнице сделали уникальную на Дальнем Востоке операцию

В детской областной больнице сделали уникальную на Дальнем Востоке операцию

В детской областной больнице врачи удалили лишнюю почку у ребенка с помощью лапароскопии. Это произошло впервые. Раньше такие аномалии устраняли только с помощью открытой операции. Благодаря новой технологии двухлетний пациент встал на ноги в тот же день.

Такую редкую патологию, как удвоение почек, амурские медики теперь могут исправить с помощью лапароскопии. Процесс отделения добавочной почки контролируют с помощью видеокамер, которые помещают в прокол. После такой операции пациенты восстанавливаются быстрее.

«Сложность операции заключается в том, чтобы мобилизовать сосуды патологической почки, не повредив здоровые сосуды. А также выполнить резекцию этой почки, то есть разделение, не повредив здоровую почку. Наша задача – различными путями спасти эту почку. Если спасти её не удается, то есть она погибла внутриутробно, тогда мы выставляем показания к ее удалению», – рассказал руководитель детского уроандрологического центра АОДКБ Андрей Носков.

Двухлетний Влад Демшин из Тамбовского района стал первым пациентом, которому врожденное удвоение почек исправили подобным образом. Операцию выполнили на прошлой неделе, и уже на второй день мальчик пошел и даже побежал. В три месяца врачи поставили Владу пиелонефрит. Сказали, что операция неминуема, если ее не сделать, почка может погибнуть. Но ждали, пока мальчик подрастет. Завтра Владу обещают снять швы и вскоре выписать домой.

«Нам изначально говорили, что операция будет. Сразу на вторые сутки встал на ноги. Нам после реанимации его привезли, он немножко полежал, ему сделали капельницу, уколы. А вечером он уже встал, бегал. Даже не то что ходил, играл уже с детьми», – рассказала мама мальчика Екатерина Демшина.

Такая аномалия, как удвоение почки, составляет десятую часть от всех пороков мочеиспускательной системы. Она передается по наследству или возникает в период внутриутробного развития. В год в области оперируют двух-трех пациентов с такой проблемой. Теперь устранить удвоение почек возможно и в первые дни жизни. Операция бесплатная.

Детская областная клиническая больница – единственная на Дальнем Востоке, где делают малоинвазивную лапароскопию почек у детей. Реабилитация проходит быстро. Если раньше пациенту прописывали постельный режим на несколько дней, то сегодня ребенок встает на ноги после операции.

Амурские медики одними из первых в стране стали использовать метод лапароскопии в урологии еще в 1998 году. Сейчас в год врачи детской областной клинической больницы выполняют до 900 операций на органах мочеполовой системы. В половине случаев – малоинвазивным способом.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    11 часов назад

    Мои поздравления маме, ребенку, докторам.

  • ММС

    ММС
    9 часов назад

    Дай Бог здоровья!

  • Одногруппник

    Одногруппник
    7 часов назад

    Андрей Васильевич Носков врач от Бога ! Спасибо Вам за Ваш бесценный труд!!!

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