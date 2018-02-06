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6 февраля 2018, 17:19 3

Следователи выясняют, почему сотруднику амурского ЧОПа не выплатили зарплату

Следователи выясняют, почему сотруднику амурского ЧОПа не выплатили зарплату

Следственный комитет заинтересовался проблемой благовещенца Валерия Шестака, который несколько лет не может получить долг по зарплате. Частное охранное предприятие, работавшее на строительстве космодрома Восточный задолжало сотруднику около 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Шестак уже восемь лет борется за то, чтобы ему выплатили долги. Вернуть деньги благовещенцу суд постановил еще в 2010 году. Однако вскоре организация признала себя банкротом и прекратила существование, исполнительный документ передали конкурсному управляющему. Деньги Валерий Шестак так и не получил. Прокуратура возбуждать уголовное дело после многочисленных заявлений благовещенца отказалась. Чтобы привлечь внимание к проблеме, Валерий Шестак вывесил документы на стенах своего дома и обратился к журналистам. Сюжет об этом вышел в эфир телекомпании «Альфа-канал».

После эфира в областном следственном управлении начали проверку. Сейчас следователям необходимо выяснить, есть ли в этом деле состав преступления, чтобы возбудить уголовное дело. Кроме того, после выхода сюжета желание помочь Валерию проявила одна из юридических фирм города.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    11 часов назад

    НЕ победить ему государственную "машину".

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    9 часов назад

    Проведут проверку. Вынесут штраф ему же

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    ВВП России по ППС(паритету покупательной способности) находится между Японией и Германией. Минимальная часовая оплата труда в Японии 6,88$, в Германии 9,54$. Находим среднее 6,88+9,54=16,42/2=8,21$*(468р.). 468р. такая часовая минимальная зарбплата, МИНИМАЛЬНАЯ могла бы быть в России. Согласен, не корректно, не научно, зато наглядно. И так, еще арифметика 468/33,89=13,8. Разница почти в 14 раз. Таки, есть за что поджаривать пятки работодателям. Ну, а если без лирики. Низкий уроевень зарбплат и соответственно доходов подавляющего большинства населения России мешает экономическуму росту. Минимальная часовая оплата труда в России, при сохранении сегоднечнего уровня цен должна быть не меньше 250р. и разумеется индексироваться в соотвествии с инфляцией. Может быть, нужно увеличевать МЧОТ постепенно , поквартально в течении 2-2.5 лет. Но это нужно делать. Почему дамоеды из госдумы не прнимают соответствующие законы? Может мы не за тех голосуем?

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