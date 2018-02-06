Следователи выясняют, почему сотруднику амурского ЧОПа не выплатили зарплату

Следственный комитет заинтересовался проблемой благовещенца Валерия Шестака, который несколько лет не может получить долг по зарплате. Частное охранное предприятие, работавшее на строительстве космодрома Восточный задолжало сотруднику около 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Шестак уже восемь лет борется за то, чтобы ему выплатили долги. Вернуть деньги благовещенцу суд постановил еще в 2010 году. Однако вскоре организация признала себя банкротом и прекратила существование, исполнительный документ передали конкурсному управляющему. Деньги Валерий Шестак так и не получил. Прокуратура возбуждать уголовное дело после многочисленных заявлений благовещенца отказалась. Чтобы привлечь внимание к проблеме, Валерий Шестак вывесил документы на стенах своего дома и обратился к журналистам. Сюжет об этом вышел в эфир телекомпании «Альфа-канал».

После эфира в областном следственном управлении начали проверку. Сейчас следователям необходимо выяснить, есть ли в этом деле состав преступления, чтобы возбудить уголовное дело. Кроме того, после выхода сюжета желание помочь Валерию проявила одна из юридических фирм города.