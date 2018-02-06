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6февраля
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сегодня, 16:53 2

В Благовещенске создают фан-клуб Ольги Бузовой

В Благовещенске создают фан-клуб Ольги Бузовой
Фото: 24СМИ

Взять автограф у Ольги Бузовой смогут ее амурские фанаты. Поклонникам творчества известной певицы предлагают вступить в фан-клуб, который организует канал «ТНТ-Благовещенск». Стать членом фан-клуба можно, приняв участие в конкурсе.

Конкурс стартовал 1 февраля. Для участия всем желающим необходимо оригинально признаться в любви певице и разместить свое фото- или видеопризнание в Инстаграме под хэштегом #БузоваБлг.

Организаторы выберут 10-15 самых необычных работ. Победитель получит бесплатный билет на концерт Ольги. Итоги конкурса подведут 26 февраля – накануне концерта.

«Лучших фанатов мы соберем в день концерта, они смогут взять автограф у Ольги Бузовой, сфотографироваться с ней. С PR-менеджером Бузовой мы организовали фан-встречу, получили согласие, что она выйдет к фанатам, сфотографируется с ними, даст автограф. Она готова к общению, она открыта», – пояснила промоменеджер телеканала «ТНТ-Благовещенск» Татьяна Водопьянова.

В ОКЦ, где пройдет концерт певицы, сообщили, что на выступлении Бузовой ожидается аншлаг. Распродано больше половины билетов, интерес большой. Причем покупают их люди разного возраста, среди которых есть фанаты, а есть люди, которым интересно увидеть человека, который добился такого успеха, прокомментировали в кассе.

Просмотров всего: 136

#конкурсы #концерты #отдых

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Комментарии
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  • kibitzer

    kibitzer
    7 минут назад

    #ГосподьЖги

  • Sqirrel

    Sqirrel
    57 секунд назад

    Сжечь на костре,прямо на сцене.Как раз скоро масленница

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