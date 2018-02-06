В Благовещенске освятили пожарные части

Священник Благовещенской епархии отец Сергий совершил чин освящения пожарно-спасательных частей столицы Приамурья. Святой водой были окроплены все помещения пожарных частей, сотрудники, вся пожарно-спасательная техника, диспетчерские.

«Профессия пожарных входит в десятку самых опасных профессий. Приходя на дежурство, никто из бойцов не знает, что ждет их в течение суток. Восемь лет назад в канун Дня пожарной охраны на территории пожарной части № 12 была торжественно открыта и освящена часовня иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина", которая защищает человечество от огня и оберегает пожарных и спасателей. Мы считаем, что освящение пожарных частей может оказать духовную поддержку нашим сотрудникам», – отметил врио начальника Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константин Рыбалко.

Отец Сергий благословил личный состав пожарно-спасательных частей города и пожелал сотрудникам помощи божией в их непростом служении, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.