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сегодня, 16:16 2

В Благовещенске освятили пожарные части

В Благовещенске освятили пожарные части

Священник Благовещенской епархии отец Сергий совершил чин освящения пожарно-спасательных частей столицы Приамурья. Святой водой были окроплены все помещения пожарных частей, сотрудники, вся пожарно-спасательная техника, диспетчерские.

«Профессия пожарных входит в десятку самых опасных профессий. Приходя на дежурство, никто из бойцов не знает, что ждет их в течение суток. Восемь лет назад в канун Дня пожарной охраны на территории пожарной части № 12 была торжественно открыта и освящена часовня иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина", которая защищает человечество от огня и оберегает пожарных и спасателей. Мы считаем, что освящение пожарных частей может оказать духовную поддержку нашим сотрудникам», – отметил врио начальника Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константин Рыбалко.

Отец Сергий благословил личный состав пожарно-спасательных частей города и пожелал сотрудникам помощи божией в их непростом служении, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #религия

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Комментарии
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    52 минуты назад

    Ну, не зря же на лекции в МЧС было доведено до личного состава, что православие - ОФИЦИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ религия в России. Вот и продолжение марлезонского балета.

  • Терапевт

    Терапевт
    50 минут назад

    Православие головного мозга, хотя у многих просо православие без мозга!

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