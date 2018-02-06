Светлана Яковлева: при приеме в школу нет тестирования и ранжирования детей

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В благовещенских школах при записи в первый класс детей не тестируют и не распределяют по уровню подготовки. О начавшейся записи дошкольников в первые классы рассказала заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева.

«Родители ничего не должны, школа будет обучать. Перед приемом в школу нет никакого тестирования и ранжирования детей – один лучше, другой хуже», – пояснила заместитель мэра Благовещенска.

Уровень подготовки ребенка определят только в процессе обучения. После учитель должен определить тактику обучения. Для детей, отличающихся по уровню подготовки от большинства, будут давать индивидуальные задания.

«Равняться нужно только на своего ребенка. Если у ребенка есть интерес, то интерес надо поддерживать. Педагог всегда найдет способ, как дать дополнительное задание, подсказать, что почитать, посмотреть, тем более что сейчас такие технические возможности. Ребенок действительно будет развиваться. При этом в школе будет интересным собеседником, в том числе и на уроке. Я из своего опыта знаю, что ребенок на уроке, кроме домашнего задания у доски, может еще многое рассказать», – рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» Светлана Яковлева.

Принимать заявления в школах начали с 1 февраля. Пока документы родители первоклассников могут подать по прописке, а с 1 июля в образовательных учреждениях начнут принимать заявления от проживающих в других районах. Если на тот момент в школе будут свободные места, ребенка примут.

Пока в лидерах Алексеевская гимназия – в нее записались порядка 70 человек. Много заявлений поступило в 16 и 26 школы. Всего в Благовещенске планируют набрать более 3 тысяч первоклассников, на 102 больше, чем годом ранее.