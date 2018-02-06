Житель Свободного два года растлевал маленькую падчерицу, снимая видео

Фото: tengrinews

Житель Свободного предстанет перед судом по обвинению в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности падчерицы. Момент одного из преступлений он заснял на видео, которое нашла мать ребенка. На момент совершения первого преступления девочке едва исполнилось 9 лет.

По версии следствия, с декабря 2014 года по октябрь 2016-го 41-летний обвиняемый, пока дома не было жены, растлевал ее маленькую дочку 2005 года рождения. А один из преступных моментов снял на камеру.

Кадры противоправных действий помогли изобличить педофила. Карту памяти с этой видеозаписью случайно нашла мать девочки в мае 2017 года. Женщина сразу обратилась в следственные органы. Обвиняемый в это время уже находился в следственном изоляторе по обвинению в незаконном хранении наркотических средств. А в 2001 году он был осужден за убийство – эта судимость не была погашена. Так что по совокупности приговоров в июле 2017 года его осудили на 6 лет. На тот момент расследование уголовного дела за растление ребенка только начиналось.

В этом уголовном деле фигурирует 7 эпизодов, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Еще один эпизод связан со статьей предусмотренной пунктом «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ «Видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину.

Следственный отдел по городу Свободный следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области завершил расследование.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления в отношении ребенка ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.