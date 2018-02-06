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Житель Свободного два года растлевал маленькую падчерицу, снимая видео

Житель Свободного два года растлевал маленькую падчерицу, снимая видео
Фото: tengrinews

Житель Свободного предстанет перед судом по обвинению в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности падчерицы. Момент одного из преступлений он заснял на видео, которое нашла мать ребенка. На момент совершения первого преступления девочке едва исполнилось 9 лет.

По версии следствия, с декабря 2014 года по октябрь 2016-го 41-летний обвиняемый, пока дома не было жены, растлевал ее маленькую дочку 2005 года рождения. А один из преступных моментов снял на камеру.

Кадры противоправных действий помогли изобличить педофила. Карту памяти с этой видеозаписью случайно нашла мать девочки в мае 2017 года. Женщина сразу обратилась в следственные органы. Обвиняемый в это время уже находился в следственном изоляторе по обвинению в незаконном хранении наркотических средств. А в 2001 году он был осужден за убийство – эта судимость не была погашена. Так что по совокупности приговоров в июле 2017 года его осудили на 6 лет. На тот момент расследование уголовного дела за растление ребенка только начиналось.

В этом уголовном деле фигурирует 7 эпизодов, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Еще один эпизод связан со статьей предусмотренной пунктом «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ «Видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину.

Следственный отдел по городу Свободный следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области завершил расследование.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления в отношении ребенка ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 1295

#дети #закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    52 минуты назад

    Если не рассказывала маме, значит ей это нравилось, без вариантов...

  • marcepan

    marcepan
    43 минуты назад

    Терапевт, вы в своем уме? Девятилетнему ребенку нравилось?

  • Трытата

    Трытата
    39 минут назад

    Терапевт, бошку лечи!

  • Иван

    Иван
    37 минут назад

    Терапевт тебе уже не терапевт нужен, а психиатор

  • NEOS

    NEOS
    33 минуты назад

    В отношении подобных особей, физиологически напоминающих человеков, терапия только одна. Она же и последняя. Казнь. Через повешение. За шею. Ибо...бес педофилии, который в них, никогда не угомонится...

  • ММС

    ММС
    27 минут назад

    Полное деградация этого города. Можно даже назвать - город Ненужных людей.

  • postal

    postal
    20 минут назад

    терапевт глава ячейки содомитов?Только лоботомия поможет,медицина и карательная психиатрия тут,увы,бессильны!

  • Терапевт

    Терапевт
    18 минут назад

    postal

    терапевт глава ячейки содомитов?



    Ну не всем же быть говноедами как ты!

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