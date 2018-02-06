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сегодня, 15:32 0

Фармацевты прогнозируют рост цен на рецептурные лекарства на 11-16 %

Фармацевты прогнозируют рост цен на рецептурные лекарства на 11-16 %
Фото: TheIns.ru

Если в России безрецептурные препараты разрешат продавать в супермаркетах, то цены на них могут вырасти на 11-16 %. Так фармацевтический бизнес компенсирует потери от перераспределения потока клиентов, сообщают «Известия» со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС).

В профильных организациях считают, это приведет к тому, что больные чаще начнут заниматься самолечением. Как пояснила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева, в этом случае произойдет перераспределение потребительского спроса между магазинами и аптеками, и последние потеряют часть выручки. Поэтому они будут вынуждены поднять цены на рецептурные препараты, за которыми покупатели продолжат ходить в аптеки.

В Минпромторге пояснили, что предложение о продаже лекарств в магазинах внесено в законопроект Минпромторга, который представят правительству до 1 марта 2018 года. Документ разработан по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Его представитель подтвердил данное первым вице-премьером поручение, а также подчеркнул: речь идет о базовом наборе лекарств, которые отпускаются без рецепта.

«Нужно повышать доступность подобных лекарственных препаратов и действовать в интересах потребителя. А что касается необоснованного повышения цен на лекарства, то это предмет возможных проверок ФАС», – пояснил представитель Игоря Шувалова.

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#закон #здоровье #цены #экономика

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