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6февраля
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сегодня, 15:23 2

Амурчане подали 14 тысяч предложений по комфортной среде

Амурчане подали 14 тысяч предложений по комфортной среде

Более 14 тысяч предложений по благоустройству общественных территорий принято от амурчан шести муниципальных образований области. Пункты приема расположены в городах с населением свыше 20 тысяч человек.

Заявления от граждан принимают в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее. В пунктах приема предложений установлены специальные ящики, где каждый желающий может написать адрес общественной территории, которую, на его взгляд, необходимо благоустроить. В общей сложности поступило уже 14 722 предложения по благоустройству общественных территорий.

В Благовещенске пункты приема заявлений работают с середины января. В областной столице, помимо 20 стационарных пунктов, с 3 февраля организован передвижной пункт приема предложений. Принимать предложения от граждан будут до 9 февраля 2018 года, а итоговое голосование проведут в день выборов президента РФ 18 марта.

Территории, набравшие наибольшее количество голосов по итогам данного опроса, в муниципалитетах благоустроят в 2018 году. Остальные внесут в планы по реализации проекта на последующие годы.

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#строительство

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Комфортная городская среда - это когда идёшь по улице и не надо дышать пылью, как на карьере по добыче гравия.

    Но в центре Благовещенска по улице Шимановского между Красноармейской и Октябрьской такого нет. Дышите пылью, ходите по грязи, перекрёсток вообще не оборудован удобным переходом через Шимановского. В час пик нет возможности быстро перейти дорогу.

    На запросы жителей отвечают лишь бумагами-отговорками. Даже половину квартала не хотят заасфальтировать. Дышите чем хотите!

    Никакой работы в этом направлении!

  • full

    full
    1 час назад

    Вот она, видимость работы во всей красе. Ну и что теперь? Станут все эти предложения отрабатывать по времени поступления? По алфавиту? Скомпануют по принципу близости для комплексной отработки? Или, как в случае с Ищенко и торговыми точками, сразу заявят, что нет денег и сотрудников?

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