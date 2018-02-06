Амурчане подали 14 тысяч предложений по комфортной среде

Более 14 тысяч предложений по благоустройству общественных территорий принято от амурчан шести муниципальных образований области. Пункты приема расположены в городах с населением свыше 20 тысяч человек.

Заявления от граждан принимают в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее. В пунктах приема предложений установлены специальные ящики, где каждый желающий может написать адрес общественной территории, которую, на его взгляд, необходимо благоустроить. В общей сложности поступило уже 14 722 предложения по благоустройству общественных территорий.

В Благовещенске пункты приема заявлений работают с середины января. В областной столице, помимо 20 стационарных пунктов, с 3 февраля организован передвижной пункт приема предложений. Принимать предложения от граждан будут до 9 февраля 2018 года, а итоговое голосование проведут в день выборов президента РФ 18 марта.

Территории, набравшие наибольшее количество голосов по итогам данного опроса, в муниципалитетах благоустроят в 2018 году. Остальные внесут в планы по реализации проекта на последующие годы.