По динамике строительства жилья Приамурье в числе отстающих

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По динамике строительства жилья в 2017 году Амурская область оказалась на третьем месте с конца в Дальневосточном федеральном округе. В минувшем году в Приамурье введено 179 тысяч квадратных метров жилплощади. Это составляет 80,9 % от объемов 2016 года. Отрицательную динамику показали пять субъектов РФ в ДФО.

Росстат подвел итоги жилищного строительства в 2017 году. Статистика показывает, что средние показатели по всей России также немного уступают данным 2016 года – 97,9 %. Всего в эксплуатацию ввели 1 131,4 тысячи квадратных метров. По объемам строительства первое место занимает Московская область – более 11 % от общего объема построенного жилья. На втором – Краснодарский край с 5,9%. Затем идет Санкт-Петербург – 4,5 %.

А вот в динамике строительства с огромным отрывом лидирует Крым. Здесь построили жилья почти в три раза больше, чем в 2016 году. На втором месте – Ивановская область, а вот замыкает тройку лидеров дальневосточный субъект – Чукотский автономный округ (165,7 %).

Высокий рост строительства наблюдается также в Магаданской области – 121,2 % по отношению к 2016 году. Якутия и Сахалин имеют почти равные показатели – 102,3 и 102,0 процента. Остальные субъекты ДФО имеют отрицательную динамику. Самая низкая она в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

По абсолютным величинам Приамурье в ДФО занимает пятое место, уступая Якутии, Приморью, Сахалину и Хабаровскому краю.