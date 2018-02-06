Перепись аистов на Дальнем Востоке проведут с помощью смартфонов

Фото: ptici.info

Масштабную перепись аистов проведут в этом году на Дальнем Востоке, а также в Китае. Принять участие в этом мероприятии может любой желающий. Достаточно увидеть краснокнижную птицу и занести эту встречу в мобильный телефон.

Специально к году дальневосточного аиста Всемирным фондом дикой природы подготовлено мобильное приложение «Птицы Амура», в котором можно не только получить интересную информацию об околоводных пернатых бассейна Амура, узнать новости и занимательные истории, но и принять участие в учетах, отмечая на карте встреченную птицу. Приложение можно скачать в Google play.

Учет дальневосточного аиста начнется в феврале, когда можно использовать снегоходы и хорошо просматриваются гнезда, и продолжится в весенне-летние месяцы — на автомобилях, вездеходах, квадроциклах, с использованием вертолета и беспилотников.

«Мы планируем все это делать с середины мая. В это время аисты уже займут свои гнезда и начнут откладывать яйца, появятся птенцы. Мы максимально точно сможем определить, занято это гнездо или нет. Второй этап будет летом, с июня до середины июля, когда есть возможность сделать это на обычной машине. На тех территориях мы проводим учет практически ежегодно начиная с 2007 года, а в этом году будут спонсировать авиаучет. Мы постараемся провести учет по северной части ареала – это Мазановский и Ромненский районы, граница Селемджинского и Зейского районов», – рассказал информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» орнитолог Антон Сасин.

Последний раз глобальный подсчёт этого вида в России проводился 13 лет назад. А после наводнения в 2013 году кормовые условия у аиста улучшились. В связи с этим произошёл резкий подъём численности, и в 2014 году в Приамурье случился настоящий аистиный беби-бум. Численность этой птицы по 10 районам Амурской области составила 632 особи. Если раньше в гнездах максимальное количество птенцов было 4-5 штук, то в 2014-м — 6. С уменьшением цикла водности будет снижаться и популяция аиста. Теперь у специалистов задача выяснить, как сделать этот «прогиб» в популяции минимальным.

Помимо учёта, специалисты отследят передвижение птиц. Это позволит узнать, каким путём летят аисты, сколько из них достигает мест зимовки и сколько возвращается к местам гнездовий. Экологи помогают, дают рекомендации, где нужно устанавливать опоры, рассказывают, как расширяется ареал аистов, чтобы энергетки были в курсе. В этом году планируется перевести такую работу уже на системный уровень, чтобы ввести её во внутренние стандарты энергетических компаний. Специалисты фонда также отметили, что 2019 год планируют посвятить другой величественной птице – журавлю.