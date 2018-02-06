Благовещенец уверяет, что купил в супермаркете пельмени с червивой начинкой

Благовещенец едва не отведал пельмени с начинкой из червей. Неприятное открытие горожанин сделал, когда положил сваренные пельмени в тарелку. По словам мужчины, в замороженном виде продукт нареканий не вызывал. На предприятии вину отрицают и собираются отстаивать свою честь в суде.

Пельмени с необычной начинкой горожанин, по его словам, приобрел в одном из городских супермаркетов. Говорит, упаковка была запечатана, пельмени выглядели обычно. На срок годности он внимания не обратил, потому что рассчитывал на качество продукта, который покупал уже не раз.

Однако в тарелке он увидел небольших белых червяков. Часть их плавала и в бульоне в кастрюле. Мужчина предполагает, что черви были в пельменях и всплыли после того, как тесто некоторых разварилось. Однако не исключает и того, что завестись черви могли и в самой упаковке, которую после вскрытия он внимательно не рассматривал.

Червивую порцию вместе с упаковкой мужчина сразу отнес в супермаркет, где ему вернули деньги за покупку. При этом мужчину возмутило, что перед ним не извинились и ничего не предложили в качестве компенсации.

«Я в первый раз с этим столкнулся. Я и до этого покупал эти пельмени, и никогда такого не было. Когда берешь пельмени, рассчитываешь, что они надлежащего качества, а когда насыпал порцию уже сваренных, смотрю: что-то плавает. Я с этой порцией пошел в магазин разбираться.

В магазине на вопрос, откуда в порции взялись черви, мне сначала сказали, что я, возможно, их дома насыпаю и с чем-то их варю. Они прикалываются? Я варю с червями пельмени? Я психанул и перевернул им на кассу эту тарелку. Они мне вернули деньги. Я им в шутку предложил: чтобы фотографии никуда не разлетелись, ящик пива мне любого. Но они отказались. Если бы они извинились и предложили какую-то приятную мелочь, я бы закрыл глаза», – рассказал покупатель Владимир.

Часть червивой порции мужчина собирается предъявить 6 февраля в амурский Роспотребнадзор.

Между тем в благовещенской компании, которая производит пельмени этой марки, считают, что все это происки конкурентов. И уверяют, что их продукция соответствует всем требованиям и нормам.

«Если есть какие-то нарекания к нашей продукции, покупателю в магазине возвращают деньги и сразу звонят нам, чтобы мы, в свою очередь, возместили эту сумму магазину. В этом случае из магазина никакой нинформации по поводу возвратов не было.

У нас недавно была проверка. Роспотребнадзор проверял все наше мясо, сырье – у нас все было отлично. Это все черный пиар, похоже на нечистых на руку конкурентов. Даже если чек у этого покупателя есть, то если я захочу подобное конкурентам сделать, я могу купить его пельмени, а потом так сфотографировать.

Чтобы червяки завелись, надо, чтобы пельмени растаяли, полежали в жаре, но тогда они и форму потеряют, и будут негодными. В замороженных это нереально, потому что в морозе червяки не живут. Если бы было лето, я еще понимаю, и то, даже летом в жару такого не бывает», – прокомментировал менеджер отдела продаж компании-производителя.

Более того, в компании теперь собираются подавать в суд иск о защите чести и достоинства на благовещенца, который распространяет фото червивых пельменей в соцсетях. Его контакты планируют найти через полицию.