В Благовещенске задержали подозреваемого в угонах восьми автомобилей

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В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии краж и угонов автомобилей. Им оказался ранее судимый житель Свободного 1988 года рождения. Ущерб от его преступной деятельности превысил полтора миллиона рублей.

Предварительно установлено, что действовал злоумышленник преимущественно ночью. Он взламывал дверные замки и замки зажигания автомобилей и скрывался на них с места преступления. Похищенные транспортные средства подозреваемый продавал, либо сдавал на авторазбор по запчастям.

Всего подозреваемому вменяется восемь преступных эпизодов: шесть фактов краж и два факта угона автомобилей. Угнанные автомобили сотрудники полиции вернули законным владельцам.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящий момент его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба областного управления МВД.