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сегодня, 13:10 0

Паром для переправы через Селемджу построят к лету

Паром для переправы через Селемджу построят к лету

На судостроительном заводе планируют к июню 2018 года закончить работу над паромом, который должен обеспечить бесперебойные грузопассажирские перевозки жителей сел Майское и Ивановское в Мазановском районе.

«Судно готово на 40 %. Завершено формирование корпуса, закуплены необходимые материалы и комплектующие. На строительстве паромной переправы трудилось 50 сотрудников», – рассказал генеральный директор завода Вячеслав Попов.

К работам над паромом на судостроительном заводе приступили в сентябре прошлого года. Работы идет по графику, сдать паром хотят к лету. Переправа должна начать работать уже к июню текущего года.

«Строительство паромной переправы судостроительным заводом решает сразу две задачи. С одной стороны, поможет нам решить транспортные проблемы в Мазановском районе, с другой – обеспечить загрузку одного из крупных предприятий, сохранить штатную численность работников. Вопросы находятся на постоянном контроле у губернатора области», – пояснила министр экономического развития области Светлана Балова.

Паром через реку Селемджу является единственным вариантом транспортного сообщения для жителей Первомайского и Майского в Мазановском районе. Жители сел во многом были отрезаны от цивилизации. Местная переправа перестала обслуживать пассажиров в 2015 году, а летом 2016 года прекратила свое существование. Летом добраться в Ивановский можно было только на лодке.

Чтобы решить проблему, в прошлом году администрация Мазановского района даже покупала моторную лодку. Для того чтобы переправиться через Селемджу, людям нужно было заранее подавать заявку.

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#строительство #транспорт

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