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Небольшой снег, слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 7 февраля

Небольшой снег, слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 7 февраля
Фото: lj.rossia.org

7 февраля в Амурской области по северу будет переменно облачно, ночью местами пройдет слабый, днем – слабый и умеренный снег. По югу – малооблачно, без осадков. Ночью в отдельных районах опустится морозный туман.

Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах – до 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 28-33 градусов, местами – до минус 40. Днем будет 13-18, местами по северу – 28 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ночью ясно. Скорость западного ветра составит 1-6 метров в секунду. Уличные термометры покажут 27-29 градусов мороза. Днем малооблачно, без осадков. Ветер с юго-запада будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 13-15 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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