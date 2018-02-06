У семерых амурчан выявили онкологию в день открытых дверей в онкодиспансере

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Врачи-онкологи во время проведения дня oткpытыx двepeй в поликлинике Aмypcкого oблacтнoго oнкoлoгичecкого диcпaнcepа выявили семь случаев злокачественных новообразований. Всего обследование прошли 200 человек.

У пациентов выявили рак молочной железы, рак эндометрия, рак почки и рак предстательной железы, еще у 26 человек обнаружили фоновую патологию. Также врачи диагностировали 12 случаев доброкачественных новообразований: базалиому кожи, фиброаденомы, узловую мастопатию, внутрипротоковую папиллому молочной железы, гинекомастию и аденому предстательной железы.

В день открытых дверей в поликлинике онкодиспансера провели 74 маммографии, 48 ультразвуковых исследований, семь пункционных биопсий на цитологию и одну биопсию на гистологическое исследование. Кровь на онкомаркеры сдали 270 пациентов. На консультации специалистов-онкологов – маммолога, уролога, акушер-гинеколога, хирурга – пришли 200 человек.

«Сегодня онкологическая патология приобретает все большее распространение среди населения, поражая, в том числе, молодых трудоспособных, полных планов на будущее людей. Успех лечения онкологических заболеваний зависит от раннего выявления данной патологии. Поэтому важно вовремя выявить симптомы на ранних стадиях и начать адекватное лечение», – рассказала главный врач онкодиспансера Светлана Леонтьева.