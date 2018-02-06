Амурские школьники на ЕГЭ чаще выбирают обществознание, физику и историю

Фото: pedsovet.org

В Амурской области в тройку лидеров среди общеобразовательных предметов ЕГЭ по выбору вошли обществознание, физика и история. Прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2018 завершился.

Обязательными предметами, необходимыми для получения аттестата, по-прежнему остаются русский язык и математика. Все остальные сдаются по выбору выпускника. Наиболее популярным в этом году стало обществознание – сдавать его будут 2 813 человек, второе место заняла физика – ее выбрали 1 315 выпускников, на третьем – история и 987 человек. Значительно выросло число желающих попробовать свои силы в ЕГЭ по биологии, информатике и химии. Сдавать эти предметы решили в среднем на 100 человек больше.

Французский и немецкий языки оказались самыми невостребованными – по одному человеку на каждую дисциплину.

В этом году пройти госиспытания планируют свыше 4 000 человек, в числе которых 3 905 выпускников текущего года, и около 100 выпускников прошлых лет.

В 2018 году досрочный этап ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября.