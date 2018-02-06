Благовещенца, стрелявшего в полицейских, судят присяжные

Уголовное дело благовещенца, который в мае 2017 года устроил стрельбу в районе железнодорожного вокзала и ранил полицейского, передали в суд. Решать его судьбу будут присяжные.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 2 мая 2017 года в Благовещенске, в районе железнодорожного вокзала произошла перестрелка. В полиции пояснили, что появилась информация о стрельбе в машине на улице Станционной, куда были направлены сотрудники ППС, ДПС и Росгвардии. Увидев приближающихся полицейских, человек в машине начал стрелять из гладкоствольного ружья. Один из стражей порядка получил огнестрельное дробовое ранение мягких тканей лица, грудной клетки и конечностей. После этого сотрудник Росгвардии открыл огонь и ранил стрелка в грудь.

Мужчину заключили под стражу, и 12 мая 2017 года 36-летнему благовещенцу предъявили обвинение: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела завершено, начался судебный процесс, который рассматривается в суде присяжных. Прошло несколько заседаний, на которых начали заслушивать показания свидетелей.