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Благовещенца, стрелявшего в полицейских, судят присяжные

Благовещенца, стрелявшего в полицейских, судят присяжные

Уголовное дело благовещенца, который в мае 2017 года устроил стрельбу в районе железнодорожного вокзала и ранил полицейского, передали в суд. Решать его судьбу будут присяжные.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 2 мая 2017 года в Благовещенске, в районе железнодорожного вокзала произошла перестрелка. В полиции пояснили, что появилась информация о стрельбе в машине на улице Станционной, куда были направлены сотрудники ППС, ДПС и Росгвардии. Увидев приближающихся полицейских, человек в машине начал стрелять из гладкоствольного ружья. Один из стражей порядка получил огнестрельное дробовое ранение мягких тканей лица, грудной клетки и конечностей. После этого сотрудник Росгвардии открыл огонь и ранил стрелка в грудь.

Мужчину заключили под стражу, и 12 мая 2017 года 36-летнему благовещенцу предъявили обвинение: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела завершено, начался судебный процесс, который рассматривается в суде присяжных. Прошло несколько заседаний, на которых начали заслушивать показания свидетелей.

Просмотров всего: 1151

#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    5 часов назад

    Добренькие тети-присяжные оправдают....

  • ООШШ

    ООШШ
    5 часов назад

    не все добренькие,как вам кажется,это я как женщина говорю,точно знаю.

  • SVV28

    SVV28
    5 часов назад

    [Диванный аналитик]: "Добренькие тети-присяжные оправдают...." -----------------------------

    Там и дяденьки есть.....

  • Русский и злой

    Русский и злой
    4 часа назад

    Пускай привыкают то ли ещё дальше будет

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    Точно неадекват - дробью уток стреляют Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты (приложение 2) регламентируют, какие орудия и боеприпасы следует использовать при охоте на различных животных. Применение неразрешенных боеприпасов чревато серьезными последствиями для охотника и может быть квалифицировано как незаконная охота. Пункт 114 Правил запрещает не только использование, но и ношение в охотугодьях патронов, снаряженных пулями или картечью, при охоте на ненормируемые виды (большинство пушных и пернатых), оставляя в арсенале таких охотников только дробь. В свою очередь, применение картечи, не говоря уже о дроби, недопустимо при охоте на крупных копытных – лося, оленя, взрослого кабана.

    Учитывая эти требования, охотникам необходимо четко отличать друг от друга метаемые элементы патронов – дробь, картечь, пулю. Пусть посидит теорию поучит

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    3 часа назад

    Про боеприпасы - полный бред - причем тут правила охоты и покушение на жизнь полицейского. Имея охотничье оружие - ты можешь стрелять не только на охоте, но и на стрельбище и во время спортивных состязаний, и в магазине ты можешь любого класса патроны приобрести - от дробовых до пулевых.

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    3 часа назад

    По идее законом должно быть предусмотрено - что за такие преступления человека должны пожизненно лишать права на оружие. То есть если совершил преступление тяжкое и умышленное - против жизни и здоровья, то оружия тебе больше не видать никакого. И надо обучать граждан владению оружием и усилить контроль за антисоциалами, если бы участковые не формально подходили к исполнению своих обязанностей, а работали с соседями, самими гражданами, то случаев применения оружия стало бы намного меньше.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    Березин Р.М.

    По идее законом должно быть предусмотрено - что за такие преступления человека должны пожизненно лишать права на оружие. То есть если совершил преступление тяжкое и умышленное - против жизни и здоровья, то оружия тебе больше не видать никакого. И надо обучать граждан владению оружием и усилить контроль за антисоциалами, если бы участковые не формально подходили к исполнению своих обязанностей, а работали с соседями, самими гражданами, то случаев применения оружия стало бы намного меньше.



    участковый должен ходить с владельцем оружия все время рядом ? И кстати про работу с соседями плиз -как Вы видите этот аспект ? Пришел участковый и говорит уважаемая баба Маша а как вы думаете давать Васе с вашего подъезда разрешение на ружье? Нет не смейте - он коробки на свалку вынес которыми я подъезд захламила. Была б у нас Америка положили б на месте нафиг а полицейскому премиаху выписали с шестью нулями. А так ну давайте дадим второй шанс итп... И дадут и увидем мы нашего героя на свободе. Может даже с правильно заряженным оружием.Лет через 12

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    Березин Р.М.

    Про боеприпасы - полный бред - причем тут правила охоты и покушение на жизнь полицейского. Имея охотничье оружие - ты можешь стрелять не только на охоте, но и на стрельбище и во время спортивных состязаний, и в магазине ты можешь любого класса патроны приобрести - от дробовых до пулевых.



    про боеприпасы не бред Вот скажем если бы чел на дело шел - зарядил бы пулю и положил бы стража порядка в крайнем случае если бы делу мешал -сразу видно было бы все по взрослому - чел серьезный . А так картинка - наш мачо - решил пострелять для поднятия собственного эго. Когда попытались урезонить - сдуру вспомнил ковбойские фильмы и жахнул по полицейскому тем чем было - Ну разве это серьезно ? Думал ли данный чел головой ? Очевидно не часто Понты понты понты

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Владимир 5

    жахнул по полицейскому тем чем было - Ну разве это серьезно ?




    Хочешь я по тебе дробью жахну? По гениталиям или в лицо...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Victrix

    Владимир 5

    жахнул по полицейскому тем чем было - Ну разве это серьезно ?




    Хочешь я по тебе дробью жахну? По гениталиям или в лицо...

    развалишся пугометчик


  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Victrix

    Владимир 5

    жахнул по полицейскому тем чем было - Ну разве это серьезно ?




    Хочешь я по тебе дробью жахну? По гениталиям или в лицо...





    языком то все горазды Жахни не - сочти за труд найди и жахни в центре Тока что то мне подсказывает ты жахал тока в контрстрайп да мух газетой ... По человеку трудно натрезвяк шмалять

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Владимир 5

    По человеку трудно натрезвяк шмалять




    Ты заднюю не включай. Дашь письменное согласие (в рамках эксперимента) - жахну. Потом посмотрим понты-не понты.







  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Victrix

    Владимир 5

    По человеку трудно натрезвяк шмалять




    Ты заднюю не включай. Дашь письменное согласие (в рамках эксперимента) - жахну. Потом посмотрим понты-не понты.









    какое согласие чепушило ? как тока рядом рядом чудо такое неадекватное появится с ружбайкой - сразу шило (обычное) в глаз вгоню - авось за самооборону проканает

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Владимир 5

    Victrix

    Владимир 5

    По человеку трудно натрезвяк шмалять




    Ты заднюю не включай. Дашь письменное согласие (в рамках эксперимента) - жахну. Потом посмотрим понты-не понты.









    какое согласие чепушило ? как тока рядом рядом чудо такое неадекватное появится с ружбайкой - сразу шило (обычное) в глаз вгоню - авось за самооборону проканает



    Судя по сленгу ты отброс общества.

  • foxik62

    foxik62
    38 минут назад

    Думаю, на двадцаточку раскрутится. Мусора нынче в цене....

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    23 минуты назад

    была история насильника и убийцу судили присяжные (в РФ начало института присяжных)

    вердикт - невиновен

    признали что он загипнотизировал присяжных (официальая версия), подобрали другой состав - осудили

    вот и не знаешь после такого чему верить

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