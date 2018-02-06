Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:47 0

В дома на улице Забурхановской вернулась вода

В дома на улице Забурхановской вернулась вода

В два многоквартирных дома по адресам: Забурхановская, 93 и 95, вечером 5 февраля вернулась вода. Порыв произошел на новой трубе из современного материала. Меняли эти трубы недавно, поэтому коммунальщикам предстоит разобраться в причинах аварии.

Из-за аварии жители двух домов на Забурхановской около двух суток провели без воды. Из них большую часть времени – около полутора суток – специалисты АКС не могли подобраться к месту порыва из-за незаконного рекламного щита.

После того как владелец нашелся и убрал металлическую трубу и баннер, коммунальщики смогли разрыть в этом месте котлован, найти место порыва и устранить его. На это понадобилось несколько часов, потому что грунт промерз на 3 метра.

«Воду запустили в 21:15. Разрыв произошел на новой трубе ПНД – полиэтилен низкого давления, поэтому необходимо выяснить, что произошло. Трубы такие всего несколько лет в ходу и должны служить долго, но почему-то на швах это был уже второй порыв за выходные: в субботу на Воронкова и на Забурхановской. Надо провести анализ и понять в чем причина, чтобы избежать в дальнейшем повторения, потому что трубы новые», – рассказали в пресс-службе АКС.

Просмотров всего: 407

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

Житель Свободного два года растлевал маленькую падчерицу, снимая видео
Происшествия 2

В Благовещенске задержали подозреваемого в угонах восьми автомобилей
Происшествия 17

Благовещенца, стрелявшего в полицейских, судят присяжные
Происшествия 52

В Магдагачи продавали наклейки с фашистской свастикой