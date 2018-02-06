В дома на улице Забурхановской вернулась вода

В два многоквартирных дома по адресам: Забурхановская, 93 и 95, вечером 5 февраля вернулась вода. Порыв произошел на новой трубе из современного материала. Меняли эти трубы недавно, поэтому коммунальщикам предстоит разобраться в причинах аварии.

Из-за аварии жители двух домов на Забурхановской около двух суток провели без воды. Из них большую часть времени – около полутора суток – специалисты АКС не могли подобраться к месту порыва из-за незаконного рекламного щита.

После того как владелец нашелся и убрал металлическую трубу и баннер, коммунальщики смогли разрыть в этом месте котлован, найти место порыва и устранить его. На это понадобилось несколько часов, потому что грунт промерз на 3 метра.

«Воду запустили в 21:15. Разрыв произошел на новой трубе ПНД – полиэтилен низкого давления, поэтому необходимо выяснить, что произошло. Трубы такие всего несколько лет в ходу и должны служить долго, но почему-то на швах это был уже второй порыв за выходные: в субботу на Воронкова и на Забурхановской. Надо провести анализ и понять в чем причина, чтобы избежать в дальнейшем повторения, потому что трубы новые», – рассказали в пресс-службе АКС.