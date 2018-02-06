В Магдагачи продавали наклейки с фашистской свастикой

Фашистскую свастику продавали в одном из магазинов поселка Магдагачи. Фотографии с термонаклейками на прилавке и чеком на приобретение одной из них прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

На снимках видно, что изображена именно свастика нацистской Германии: черный крест в белом круге на красном фоне. Согласно чеку, стоит она 50 рублей.

В администрации Магдагачинского района подтвердили факт продажи подобной продукции в магазине поселка. В минувшие выходные на месте уже работала полиция – проводилась проверка. Магазин продолжает работать, его владелица в настоящий момент находится за границей.

В областном управлении МВД прокомментировали ситуацию: «Полиция проводит проверку по факту размещения изображений, демонстрирование которых запрещено на территории Российской Федерации. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».