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В Магдагачи продавали наклейки с фашистской свастикой

В Магдагачи продавали наклейки с фашистской свастикой

Фашистскую свастику продавали в одном из магазинов поселка Магдагачи. Фотографии с термонаклейками на прилавке и чеком на приобретение одной из них прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

На снимках видно, что изображена именно свастика нацистской Германии: черный крест в белом круге на красном фоне. Согласно чеку, стоит она 50 рублей.

В администрации Магдагачинского района подтвердили факт продажи подобной продукции в магазине поселка. В минувшие выходные на месте уже работала полиция – проводилась проверка. Магазин продолжает работать, его владелица в настоящий момент находится за границей.

В областном управлении МВД прокомментировали ситуацию: «Полиция проводит проверку по факту размещения изображений, демонстрирование которых запрещено на территории Российской Федерации. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Просмотров всего: 2332

#происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (52) Обсудить на форуме
  • postal

    postal
    5 часов назад

    Лавку закрыть ,хозяев лишить лицензии!

  • avantura

    avantura
    5 часов назад

    Вообще-то это не фашистская свастика. Это древний эзотерический знак.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    4 часа назад

    Национал социалистическая- Фашисты в Италии были

  • Crasy

    Crasy
    4 часа назад

    Картинку замазали как будто там расчлененка какая-то. Если мажете непотребство всякое, почему у вас путен с открытым лицом?

  • full

    full
    3 часа назад

    postal

    Лавку закрыть ,хозяев лишить лицензии!



    Не закрыть, а забрать в пользу государства. Не лицензии, а свободы. Все театры и кино тоже.

  • Воть

    Воть
    3 часа назад

    Crasy, запрещена демонстрация символики. Оштрафовали, если бы не замазали

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    3 часа назад

    Минекрафт придумал Гитлеров

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    Идиоты!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    Сва́стика (ярга[1], символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти — приветствие, пожелание удачи[2], благоденствие[2][3], от सु, су — «добро, благо» и अस्ति, асти — «есть, быть»[4]) — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся»)[5] либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika[en] и даже приписывают ему иной смысл[⇨]).

  • Nebo

    Nebo
    3 часа назад

    Предполагаю , что хозяин то и не причём . Может это чья-то мелкая пакость ? Завтра какой-нибудь дебил наклеит мне по тихому эту наклейку на задний бампер моего автомобиля и я тут же стану врагом для всего народа ????

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    3 часа назад

    Терапевт

    Сва́стика (ярга[1], символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти — приветствие, пожелание удачи[2], благоденствие[2][3], от सु, су — «добро, благо» и अस्ति, асти — «есть, быть»[4]) — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся»)[5] либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika[en] и даже приписывают ему иной смысл[⇨]).



    Хочешь, чтобы как на Украине? Не раскачивай лодку. Налоги плати.

  • Илья1380

    Илья1380
    3 часа назад

    А вот и плоды десоветизации. Гвардейскую ленточку вместо шнурков уже используют, в вечные огни — гадят. Ну вот и до продажи нацистской символики дошли. Верным путём шагаем. Осталось возродить РОА, с бандеровцами объединиться и наступит благорастворение. Ещё немного булкой французской похрустим, побольше подросткам в голову Солженицына набросаем, баек про штрафбаты и миллионы изнасилованных немок и в ногу с остальным просвещённым человечеством пойдём. А то до недавнего времени выбивались как-то.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    3 часа назад

    Заметьте в лоточке-то ни советской звезды ни российского триколора. Этим делом непременно должно заняться ФСБ.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад



    Фотографии с термонаклейками на прилавке и чеком на приобретение одной из них прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».



    профессиональные стукачи

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

    Мартин Остин



    Фотографии с термонаклейками на прилавке и чеком на приобретение одной из них прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».



    профессиональные стукачи



    Ваще не по понятиям. Не по-амурски

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад



    Жители Магдагачи в феврале

  • full

    full
    2 часа назад

    Илья1380

    А вот и плоды десоветизации. Гвардейскую ленточку вместо шнурков уже используют, в вечные огни — гадят. Ну вот и до продажи нацистской символики дошли. Верным путём шагаем. Осталось возродить РОА, с бандеровцами объединиться и наступит благорастворение. Ещё немного булкой французской похрустим, побольше подросткам в голову Солженицына набросаем, баек про штрафбаты и миллионы изнасилованных немок и в ногу с остальным просвещённым человечеством пойдём. А то до недавнего времени выбивались как-то.



    Ах, не останавливайтесь! Развивайте, развивайте!

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Ну насиловали наши солдаты немок. Так говорите как будто это что-то плохое.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    Чхишвабрашван

    Мартин Остин



    Фотографии с термонаклейками на прилавке и чеком на приобретение одной из них прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».



    профессиональные стукачи



    Ваще не по понятиям. Не по-амурски



    ну понятия тоже не с верху свалились

    на морали базируются

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    Илья1380

    А вот и плоды десоветизации. Гвардейскую ленточку вместо шнурков уже используют, в вечные огни — гадят. Ну вот и до продажи нацистской символики дошли. Верным путём шагаем. Осталось возродить РОА, с бандеровцами объединиться и наступит благорастворение. Ещё немного булкой французской похрустим, побольше подросткам в голову Солженицына набросаем, баек про штрафбаты и миллионы изнасилованных немок и в ногу с остальным просвещённым человечеством пойдём. А то до недавнего времени выбивались как-то.



    Сильный президент - сильная страна

    кто этот лозунг на выборы придумал первый

    Голый торс демонстрировать перед страной - привет тебе Мусолини

    Кто поклонник афигенной пропаганды Гебельса (принародно каминг аут по этой части совершил)

    Кто?

    Так чего на зеркало теперь пенять

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Чхишвабрашван

    Терапевт

    Сва́стика (ярга[1], символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти — приветствие, пожелание удачи[2], благоденствие[2][3], от सु, су — «добро, благо» и अस्ति, асти — «есть, быть»[4]) — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся»)[5] либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika[en] и даже приписывают ему иной смысл[⇨]).



    Хочешь, чтобы как на Украине? Не раскачивай лодку. Налоги плати.



    За воздух или за Луну?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Чхишвабрашван

    Жители Магдагачи в феврале


    Жители Магдагачи здесь причём? Интересно, а сотрудники торговой точки, которые принимали эту "продукцию", выкладывали её на полку - они совсем идиоты? Как можно было это вообще в продажу пустить? Создаётся впечатление, что это сделано специально.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Илья1380

    А вот и плоды десоветизации. Гвардейскую ленточку вместо шнурков уже используют, в вечные огни — гадят. Ну вот и до продажи нацистской символики дошли. Верным путём шагаем. Осталось возродить РОА, с бандеровцами объединиться и наступит благорастворение. Ещё немного булкой французской похрустим, побольше подросткам в голову Солженицына набросаем, баек про штрафбаты и миллионы изнасилованных немок и в ногу с остальным просвещённым человечеством пойдём. А то до недавнего времени выбивались как-то.



    Голову лечи, если какой-то Гитлер использовал свастику в своих грязных делах, это не значит что она стала нацисткой символикой, тогда и серп с молотом надо запретить, коммунизм не лучше нацизма... Я например не знаю как выглядит гвардейская ленточка, для меня она просто ленточка, ага...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    В рекламо магазина в Магдагачи. Креативщики добрались до глубинки.

  • full

    full
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Чхишвабрашван

    Жители Магдагачи в феврале



    Жители Магдагачи здесь причём? Интересно, а сотрудники торговой точки, которые принимали эту "продукцию", выкладывали её на полку - они совсем идиоты? Как можно было это вообще в продажу пустить? Создаётся впечатление, что это сделано специально.



    Если этот магазин - секс - шоп, то вполне себе нормальный товар.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    ЧхишвабрашванЗаметьте в лоточке-то ни советской звезды ни российского триколора. Этим делом непременно должно заняться ФСБ.


    Да че мелочиться, сразу на расстрел. Но продаванов осуждаю, совсем букварь не читали, однако.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

    Терапевт

    Чхишвабрашван

    Терапевт

    Сва́стика (ярга[1], символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти — приветствие, пожелание удачи[2], благоденствие[2][3], от सु, су — «добро, благо» и अस्ति, асти — «есть, быть»[4]) — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся»)[5] либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika[en] и даже приписывают ему иной смысл[⇨]).



    Хочешь, чтобы как на Украине? Не раскачивай лодку. Налоги плати.



    За воздух или за Луну?



    Вообще за возможность жить в России во время её могущества на земле в воздухе и на море! Или вы хотите как... ну вы поняли

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Чхишвабрашван

    Жители Магдагачи в феврале



    Жители Магдагачи здесь причём? Интересно, а сотрудники торговой точки, которые принимали эту "продукцию", выкладывали её на полку - они совсем идиоты? Как можно было это вообще в продажу пустить? Создаётся впечатление, что это сделано специально.



    А сотрудники торговой точки причём? Что скажет начальник, то и будут принимать и продавать...

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Чхишвабрашван

    Терапевт

    Чхишвабрашван

    Терапевт

    Сва́стика (ярга[1], символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти — приветствие, пожелание удачи[2], благоденствие[2][3], от सु, су — «добро, благо» и अस्ति, асти — «есть, быть»[4]) — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся»)[5] либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika[en] и даже приписывают ему иной смысл[⇨]).



    Хочешь, чтобы как на Украине? Не раскачивай лодку. Налоги плати.



    За воздух или за Луну?



    Вообще за возможность жить в России во время её могущества на земле в воздухе и на море! Или вы хотите как... ну вы поняли



    Да я и свалить не против, я не патриот, мне государство ни чего не даёт, а только отнимает и делит между собой, ага...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Терапевт
    MbIcли вcлyx

    Чхишвабрашван

    Жители Магдагачи в феврале



    Жители Магдагачи здесь причём? Интересно, а сотрудники торговой точки, которые принимали эту "продукцию", выкладывали её на полку - они совсем идиоты? Как можно было это вообще в продажу пустить? Создаётся впечатление, что это сделано специально.



    А сотрудники торговой точки причём? Что скажет начальник, то и будут принимать и продавать...


    Ну, в таком случае, сотрудники, в самом деле, идиоты.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Терапевт

    MbIcли вcлyx

    Чхишвабрашван

    Жители Магдагачи в феврале



    Жители Магдагачи здесь причём? Интересно, а сотрудники торговой точки, которые принимали эту "продукцию", выкладывали её на полку - они совсем идиоты? Как можно было это вообще в продажу пустить? Создаётся впечатление, что это сделано специально.


    А сотрудники торговой точки причём? Что скажет начальник, то и будут принимать и продавать...



    Конечно не причём, когда у тебя 9 классов образования и какой-то крестик с изогнутыми лучами не вызывает никаких подозрений. (Насчет 9-ти классов это не точно, но это единственное объяснение если продавец, конечно, не идиот).

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    тут надо разобраться в деталях. Как продавалась? Была выставлена на витрине? Или валялась в куче товара, что её ни кто не заметил? Если на витрине и её все видели , то штрафануть как следует хозяина! Если в куче товара откапали, то мало ли что там китайцы наляпали, выкинуть эту гадость и не нервировать лишний раз население.

  • full

    full
    1 час назад

    alex 3

    тут надо разобраться в деталях. Как продавалась? Была выставлена на витрине? Или валялась в куче товара, что её ни кто не заметил? Если на витрине и её все видели , то штрафануть как следует хозяина! Если в куче товара откапали, то мало ли что там китайцы наляпали, выкинуть эту гадость и не нервировать лишний раз население.



    А чего это население такое нервное? Перед выборами?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Терапевт

    Да я и свалить не против, я не патриот, мне государство ни чего не даёт, а только отнимает и делит между собой, ага...



    Так и вали!



    Или за бугром ты так же не нужен, как и здесь?



  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Oldlord

    Терапевт

    Да я и свалить не против, я не патриот, мне государство ни чего не даёт, а только отнимает и делит между собой, ага...



    Так и вали!

    Или за бугром ты так же не нужен, как и здесь?



    С чего ты взял что я здесь не нужен? Я плачу налоги значит нужен, всосал? И за бугром буду работать и платить, только уровень жизни в сравнение не попадает...

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Oldlord

    Терапевт

    Да я и свалить не против, я не патриот, мне государство ни чего не даёт, а только отнимает и делит между собой, ага...



    Так и вали!

    Или за бугром ты так же не нужен, как и здесь?



    А почему ты старый ЛОРД? Где твой патриотизм? Называй себя старым большевиком например или старым коммунистом!!!

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Oldkommunist, красивое название для тебя)))

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    59 минут назад

    Слииишком уж острая реакция людей на безделушку, валяющуюся чуть-ли не на полу. Это всего лишь символ...А если бы Гитлер использовал букву "А" как символ, то её тоже бы запретили?))

  • Илья1380

    Илья1380
    53 минуты назад

    Терапевт

    Илья1380

    А вот и плоды десоветизации. Гвардейскую ленточку вместо шнурков уже используют, в вечные огни — гадят. Ну вот и до продажи нацистской символики дошли. Верным путём шагаем. Осталось возродить РОА, с бандеровцами объединиться и наступит благорастворение. Ещё немного булкой французской похрустим, побольше подросткам в голову Солженицына набросаем, баек про штрафбаты и миллионы изнасилованных немок и в ногу с остальным просвещённым человечеством пойдём. А то до недавнего времени выбивались как-то.



    Голову лечи, если какой-то Гитлер использовал свастику в своих грязных делах, это не значит что она стала нацисткой символикой, тогда и серп с молотом надо запретить, коммунизм не лучше нацизма... Я например не знаю как выглядит гвардейская ленточка, для меня она просто ленточка, ага...



    Тыкать мне не нужно, мы с вами за одним столом не сидели. И не нужно свои заболевания на других экстраполировать. Разберитесь со своей головой. Свастика не сама по себе стала нацистским символом, а в определённом контексте. Если вам так свастика дорога, то занимайтесь её изучением на здоровье, а не кидайтесь на окружающих.

  • full

    full
    45 минут назад

    Илья1380

    Терапевт

    Илья1380

    А вот и плоды десоветизации. Гвардейскую ленточку вместо шнурков уже используют, в вечные огни — гадят. Ну вот и до продажи нацистской символики дошли. Верным путём шагаем. Осталось возродить РОА, с бандеровцами объединиться и наступит благорастворение. Ещё немного булкой французской похрустим, побольше подросткам в голову Солженицына набросаем, баек про штрафбаты и миллионы изнасилованных немок и в ногу с остальным просвещённым человечеством пойдём. А то до недавнего времени выбивались как-то.



    Голову лечи, если какой-то Гитлер использовал свастику в своих грязных делах, это не значит что она стала нацисткой символикой, тогда и серп с молотом надо запретить, коммунизм не лучше нацизма... Я например не знаю как выглядит гвардейская ленточка, для меня она просто ленточка, ага...



    Тыкать мне не нужно, мы с вами за одним столом не сидели. И не нужно свои заболевания на других экстраполировать. Разберитесь со своей головой. Свастика не сама по себе стала нацистским символом, а в определённом контексте. Если вам так свастика дорога, то занимайтесь её изучением на здоровье, а не кидайтесь на окружающих.



    Так в том то и дело, что контекст - это основное. Если бы хозяин магазина создал нацистскую ячейку и продавал ее членам символику, любовь и почтение к которой прививал долго и нудно - это одно. А если бутафорскую картинку, которую можно использовать в маскараде, продает, это другая история. А Вы тут уже мораль вывели на сто лет назад и на двести вперед.

  • foxik62

    foxik62
    41 минута назад

    Позволю напомнить, что этот знак изначально в Индии появился. Не помню что он означает, но какой-то религиозный символ...

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    38 минут назад

    чето тебя фул в неведомывае дали понесло

    насчет свастики у нас есть закон - использовать-демонстрировать ее можно только как иллюстрацию к историческому или культурному (кино) изысканию

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    37 минут назад

    а контекст фулл это повод добавить годков к сроку

  • Илья1380

    Илья1380
    37 минут назад

    full

    Илья1380

    Терапевт

    Илья1380

    А вот и плоды десоветизации. Гвардейскую ленточку вместо шнурков уже используют, в вечные огни — гадят. Ну вот и до продажи нацистской символики дошли. Верным путём шагаем. Осталось возродить РОА, с бандеровцами объединиться и наступит благорастворение. Ещё немного булкой французской похрустим, побольше подросткам в голову Солженицына набросаем, баек про штрафбаты и миллионы изнасилованных немок и в ногу с остальным просвещённым человечеством пойдём. А то до недавнего времени выбивались как-то.



    Голову лечи, если какой-то Гитлер использовал свастику в своих грязных делах, это не значит что она стала нацисткой символикой, тогда и серп с молотом надо запретить, коммунизм не лучше нацизма... Я например не знаю как выглядит гвардейская ленточка, для меня она просто ленточка, ага...



    Тыкать мне не нужно, мы с вами за одним столом не сидели. И не нужно свои заболевания на других экстраполировать. Разберитесь со своей головой. Свастика не сама по себе стала нацистским символом, а в определённом контексте. Если вам так свастика дорога, то занимайтесь её изучением на здоровье, а не кидайтесь на окружающих.



    Так в том то и дело, что контекст - это основное. Если бы хозяин магазина создал нацистскую ячейку и продавал ее членам символику, любовь и почтение к которой прививал долго и нудно - это одно. А если бутафорскую картинку, которую можно использовать в маскараде, продает, это другая история. А Вы тут уже мораль вывели на сто лет назад и на двести вперед.



    Если бы хозяин магазина нацячейку создал бы, то это уже другая статья УК. Смотрим на изображение символа, сравниваем с тем, что использовалось в рейхе. В описываемом случае, как говорится, "до степени смешения". В суде, конечно, можно рассказать, что это ничего плохого, что это для маскарада и всё такое. Мораль выводить на двести лет? Ну что вы. Кто я такой, чтобы указывать что им делать. Всего лишь мнение. Не более.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    29 минут назад

  • full

    full
    25 минут назад

    Мартин Остин

    чето тебя фул в неведомывае дали понесло

    насчет свастики у нас есть закон - использовать-демонстрировать ее можно только как иллюстрацию к историческому или культурному (кино) изысканию



    Да неужели!? А на туалетную бумагу можно поместить?

  • Илья1380

    Илья1380
    24 минуты назад

    Мартин Остин



    Поэтому появление разных спорных символов в магазине - дело времени. Если руководители разного ранга себе позволяют такое. Логичный вопрос возникает. Почему малолетних дебилов, которые плюют в Вечный Огонь можно наказать, а Собянина за парковку у Огня (если, конечно, это было) - нет?

  • full

    full
    23 минуты назад

    Мартин Остин

    а контекст фулл это повод добавить годков к сроку



    К какому сроку? Там максимум несколько тыр сдернут с хозяина.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    20 минут назад

    full

    Мартин Остин

    чето тебя фул в неведомывае дали понесло

    насчет свастики у нас есть закон - использовать-демонстрировать ее можно только как иллюстрацию к историческому или культурному (кино) изысканию



    Да неужели!? А на туалетную бумагу можно поместить?



    нет

  • full

    full
    18 минут назад

    Мартин Остин

    full

    Мартин Остин

    чето тебя фул в неведомывае дали понесло

    насчет свастики у нас есть закон - использовать-демонстрировать ее можно только как иллюстрацию к историческому или культурному (кино) изысканию



    Да неужели!? А на туалетную бумагу можно поместить?



    нет



    Неужели найдется судья, который усмотрит в этом пропаганду?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    17 минут назад

    full

    Мартин Остин

    full

    Мартин Остин

    чето тебя фул в неведомывае дали понесло

    насчет свастики у нас есть закон - использовать-демонстрировать ее можно только как иллюстрацию к историческому или культурному (кино) изысканию



    Да неужели!? А на туалетную бумагу можно поместить?



    нет



    Неужели найдется судья, который усмотрит в этом пропаганду?



    если сверху команды не будет

    то не усмотрит

    это как мужику повезет

  • slunopotam

    slunopotam
    13 минут назад

    Главное, что не перевелись ещё павлики морозовы на руси. Так что великое будущее великой державы гарантировано.

    И вообще, мне нравится, как живой рейх с мёртвым воюет.

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