С россиян предлагают брать лунный оброк для реализации лунной программы

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Сброситься всем миром и отправить российских космонавтов к естественному спутнику Земли, чтобы не зависеть от американских партнеров в космической отрасли. Такое предложение озвучил Валентин Уваров, экс-директор департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

Об этом он написал в колонке в «Известиях».

Уваров пишет, что самостоятельная реализация лунной программы, а также создание национальной околоземной станции потребуют от России средства в размере 2,15 триллиона рублей (38 миллиардов долларов) в течение 15 лет.

Деньги, считает автор проекта, можно получить, если обложить население страны добровольным лунным оброком. Платежи должны быть не обязательными и фиксированными, а только добровольными. Вносить больше или меньше, решает сам плательщик. Для этого необходимо создать специальный фонд, чтобы каждый, кто внес деньги, мог отследить, как они расходуются. За основу Уваров предлагает взять опыт американцев с публичным счетчиком национального долга.

«Конечно, это очень упрощенный подход. Возникает много вопросов. Первый и самый главный: а как в сегодняшних условиях отнесется к этой идее народ? Деньги в расчете на год, может быть, и небольшие, но не лишние. Если мы решимся, то, наверное, надо будет делать отдельную национальную программу, специальный орган для распоряжения средствами, например, свой Национальный совет по космосу.

И еще одна идея: первое, что сделают наши космонавты, когда высадятся на Луну, — доставят туда контейнер с жестким диском с именами всех, кто внес средства. А на Земле на специальном сайте будут в круглосуточном режиме транслироваться их имена», – пишет Уваров.

В планах Роскосмоса уже есть запуск с космодрома Восточный российской сверхтяжелой ракеты на Луну в 30-х годах нынешнего тысячелетия. В 2018 году должна начаться работа над стартовым комплексом для сверхтяжелых ракет.