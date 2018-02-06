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С россиян предлагают брать лунный оброк для реализации лунной программы

С россиян предлагают брать лунный оброк для реализации лунной программы
Фото: mirkosmosa.ru

Сброситься всем миром и отправить российских космонавтов к естественному спутнику Земли, чтобы не зависеть от американских партнеров в космической отрасли. Такое предложение озвучил Валентин Уваров, экс-директор департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

Об этом он написал в колонке в «Известиях».

Уваров пишет, что самостоятельная реализация лунной программы, а также создание национальной околоземной станции потребуют от России средства в размере 2,15 триллиона рублей (38 миллиардов долларов) в течение 15 лет.

Деньги, считает автор проекта, можно получить, если обложить население страны добровольным лунным оброком. Платежи должны быть не обязательными и фиксированными, а только добровольными. Вносить больше или меньше, решает сам плательщик. Для этого необходимо создать специальный фонд, чтобы каждый, кто внес деньги, мог отследить, как они расходуются. За основу Уваров предлагает взять опыт американцев с публичным счетчиком национального долга.

«Конечно, это очень упрощенный подход. Возникает много вопросов. Первый и самый главный: а как в сегодняшних условиях отнесется к этой идее народ? Деньги в расчете на год, может быть, и небольшие, но не лишние. Если мы решимся, то, наверное, надо будет делать отдельную национальную программу, специальный орган для распоряжения средствами, например, свой Национальный совет по космосу.

И еще одна идея: первое, что сделают наши космонавты, когда высадятся на Луну, — доставят туда контейнер с жестким диском с именами всех, кто внес средства. А на Земле на специальном сайте будут в круглосуточном режиме транслироваться их имена», – пишет Уваров.

В планах Роскосмоса уже есть запуск с космодрома Восточный российской сверхтяжелой ракеты на Луну в 30-х годах нынешнего тысячелетия. В 2018 году должна начаться работа над стартовым комплексом для сверхтяжелых ракет.

Просмотров всего: 2014

#космодром #космос #финансы

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Комментарии
Показать все (50) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    лунный гектар будут потом давать???

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    6 часов назад

    НА...х эта луна

  • НеПроSтой

    НеПроSтой
    6 часов назад

    С каждым годом: Незнайка на луне, в действии

  • Илья1380

    Илья1380
    6 часов назад

    А может олигаршатам предложить скинуться? Чтобы предложение было, от которого отказаться нельзя. Тогда ещё и на марсианскую программу хватит.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    6 часов назад

    Минфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    За воздух на Земле ещё не ввели налог, а уже за Луну хотят брать.

    Странные они там, в Москве...

  • Crasy

    Crasy
    6 часов назад

    Готов скинуться только если все кремлевское быдло во главе с путеным свалили на луну

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    6 часов назад

    его в любой город выпустить без штанов и денег, может тогда увидит проблемы России насущные.

  • Ксенька

    Ксенька
    6 часов назад

    У них там что паранойя начинается? Скоро за то что рождаемся и живем будут брать налог. Так...по чуть-чуть.......Бред какой то!!!!

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    А сегодня,что первое апреля?или он живет на луне?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    А давайте лучше мне скинемся)))

  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    6 часов назад

    да этот Уваров - просто жирный тролль, который еще и курит что-то забористое

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    А почему оброк?

    А не дань, например..

    Или разумное - лунный налог..

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 часов назад

    господ из "Американского списка" обложить этим оброком, тогда толк может и будет.

  • full

    full
    5 часов назад

    Уварова - на кол.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Оброк - принудительный натуральный или денежный сбор с крестьян, взимавшийся помещиком. А орк бывший глава ОРКК говорит о добровольном. Где логика? Да ну их нафиг с их хотелками. Жёсткий диск на Луне мне не нужен. И спецательный сайт тоже.

  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Вы сначала жизнь на земле, в России, обустройте, как положено, а потом про луну мечтайте.... козлы лунные!

  • холостяк

    холостяк
    4 часа назад

    Ну а чё не на солнце. А чтобы не сгореть все полетим ночью?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Вот даже тут обходят олигархов, а все с рядовых граждан "с миру по нитке".

    Ведь надо просто урегулировать вопрос подоходного налога так, чтоб олигархи платили больше и не на рубль больше, а именно на справедливых пропорциях равенства с рядовыми.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Диск с именем - приятный бонус. В чем профит? Огласите, пжалста...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    4 часа назад

    Если бы первый экипаж набирали из правительства то народ бы скинулся Боюсь вопрос возвращения экипажа не ставился бы

  • Crasy

    Crasy
    4 часа назад

    холостяк

    Ну а чё не на солнце. А чтобы не сгореть все полетим ночью?



    Или зимой

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    3 часа назад

    Слышь! Плоти нологи

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    3 часа назад

    Или хочешь как на Украине?

  • Щуп

    Щуп
    3 часа назад

    Илья1380

    А может олигаршатам предложить скинуться? Чтобы предложение было, от которого отказаться нельзя. Тогда ещё и на марсианскую программу хватит.



    +100500

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    Oldlord

    За воздух на Земле ещё не ввели налог, а уже за Луну хотят брать.



    Однако погугли про налог на воздух в России, ага...

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    домовенок

    Вы сначала жизнь на земле, в России, обустройте, как положено, а потом про луну мечтайте.... козлы лунные!



    Не, ну если бы Луну на гектары нарезали, то партия ПАФОС могла бы подумать о покупке... А так-то, да - лунные двурогие

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Диктаторский режим МАО ПУ достал! Это как?

    Деньги, считает автор проекта, можно получить, если обложить население страны добровольным лунным оброком.

    Обложить ДОБРОВОЛЬНЫМ оброком! Чисто по Путински!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Детки ПУ резвятся. Уже не знают, как для пахана еще бабла собрать с нищеты.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Myxira

    домовенок

    Вы сначала жизнь на земле, в России, обустройте, как положено, а потом про луну мечтайте.... козлы лунные!



    Не, ну если бы Луну на гектары нарезали, то партия ПАФОС могла бы подумать о покупке... А так-то, да - лунные двурогие



    Поздно спохватился, вся Луна уже порезана и продана по кускам в Америке.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    http://www.luna.ru/

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

    Терапевт

    Myxira

    домовенок

    Вы сначала жизнь на земле, в России, обустройте, как положено, а потом про луну мечтайте.... козлы лунные!



    Не, ну если бы Луну на гектары нарезали, то партия ПАФОС могла бы подумать о покупке... А так-то, да - лунные двурогие



    Поздно спохватился, вся Луна уже порезана и продана по кускам в Америке.



    Значит нужно чтобы на луне провели референдум и вернуть ее в родную гавань. А то там будет как на Украине. А мы туда гуманитарные конвои с космодрома восточный пошлем. Плоти нологи!

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

  • Solorom

    Solorom
    2 часа назад

    Вполне реальная вещь озвучена. Оброк на мифический капремонт ввели же. И ничё, плотют.

    Схема та же. НеКоммерческий фонд, который будет 20% тратить на собственные нужды, остальное в банки.

    А чё там будет через 15-20 лет.... Либо шах, либо ишак.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    непойму зачем руководить отраслью ставить лузеров неучей и бездарностей?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

  • Флегматичный

    Флегматичный
    2 часа назад

    Crasy

    Готов скинуться только если все кремлевское быдло во главе с путеным свалили на луну



    А я готов скинуться, если туда отправят всех либерастов (читай: врагов России и Путина) без права возвращения назад, даже в случае их перевоспитания.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Флегматичный

    Crasy

    Готов скинуться только если все кремлевское быдло во главе с путеным свалили на луну



    А я готов скинуться, если туда отправят всех либерастов (читай: врагов России и Путина) без права возвращения назад, даже в случае их перевоспитания.



    то что Путин признался что он либераст ты конечно не помнишь?

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    А как вы думаете, если представить невозможное - Путин выборы проиграл и у нас действительно новый президент.

    Флегматичный и еще куча его "собратьев" по идеологии (или заработку) будут и далее так же восхвалять Путина, или тут же вспомнят все го просчеты и прегрешения?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Терапевт

    Myxira

    домовенок

    Вы сначала жизнь на земле, в России, обустройте, как положено, а потом про луну мечтайте.... козлы лунные!



    Не, ну если бы Луну на гектары нарезали, то партия ПАФОС могла бы подумать о покупке... А так-то, да - лунные двурогие



    Поздно спохватился, вся Луна уже порезана и продана по кускам в Америке.



    Вот это поворот!!!

    * и обратная сторона запродана?...

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Myxira

    Терапевт

    Myxira

    домовенок

    Вы сначала жизнь на земле, в России, обустройте, как положено, а потом про луну мечтайте.... козлы лунные!



    Не, ну если бы Луну на гектары нарезали, то партия ПАФОС могла бы подумать о покупке... А так-то, да - лунные двурогие



    Поздно спохватился, вся Луна уже порезана и продана по кускам в Америке.



    Вот это поворот!!!

    * и обратная сторона запродана?...



    Заднюю сторону продали гейропе.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    домовенокА как вы думаете, если представить невозможное - Путин выборы проиграл и у нас действительно новый президент.

    Флегматичный и еще куча его "собратьев" по идеологии (или заработку) будут и далее так же восхвалять Путина, или тут же вспомнят все го просчеты и прегрешения?


    Пример КПСС, повторение истории, я полагаю.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    хорошая идея. Если подключить пенсионеров, учителей, студентов, врачей и одиноких матерей, то думаю осилим.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Доппельгангер

    домовенок

    А как вы думаете, если представить невозможное - Путин выборы проиграл и у нас действительно новый президент.

    Флегматичный и еще куча его "собратьев" по идеологии (или заработку) будут и далее так же восхвалять Путина, или тут же вспомнят все го просчеты и прегрешения?



    Пример КПСС, повторение истории, я полагаю.



    Не совсем удачная аналогия, скорее всего, Флегматичный поменяет ник на, скажем, "Искрометный" и будет метать стрелы гнева в ушедшего президента и так же неистово восхвалять нового

    У приведенной вами в качестве примера КПСС, была идеология, а у этих ничего, кроме бабла на уме нет...

  • Флегматичный

    Флегматичный
    1 час назад

    Мартин Остин

    Флегматичный

    Crasy

    Готов скинуться только если все кремлевское быдло во главе с путеным свалили на луну



    А я готов скинуться, если туда отправят всех либерастов (читай: врагов России и Путина) без права возвращения назад, даже в случае их перевоспитания.



    то что Путин признался что он либераст ты конечно не помнишь?



    Путин не признавался, что он либераст, не надо ниоткуда ничего выковыривать. Он говорил, что он "либерал", но "либерал" и "либераст" суть разные понятия. Это как "демократ" и "дерьмократ". Оно одно и тоже?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Либераст — это представитель той части советской и постсоветской элиты, которая в качестве источникасвоей легитимности выбрала «Западный» глобальный проект.

    ну?

    у кого семейка шашни крутит с иностранцами, кто бабло хранит на западе, у кого дружбаны долларовые милиардеры?

    замечу не рублевые

    кто перед русским народом ходит в броники по пустым улицам, а рожу сделать подставляется под западный скальпель?

    это он, это он либеральный балобол

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Дела главное

    это они говорят за человека

    а не слова пустые

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    25 минут назад

    это экс с палаты №6 предлагает,тогда нормально!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 минуты назад

    Взять деньги,раздать баллы за взнос. А главный приз фото в рамке. Забавная идея. Даже в детском саду не придумаешь.

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