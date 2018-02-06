Главными в ремонтной дорожной кампании–2018 будут региональные дороги

Фото: пресс-служба областного правительства

В 2018 году дорожники Амурской области будут ремонтировать дороги Завитинск – Райчихинск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка - Константиновка и другие. Всего в планах отремонтировать свыше 300 километров трасс. Об этом на встрече с губернатором рассказал руководитель «Амурупрадора» Александр Селин.

«Концентрация сил на восстановление крупных региональных трасс – приоритетная задача дорожников. Ведь чтобы отправиться в другой крупный населенный пункт люди сначала добираются до своих районных центров, а уже оттуда по региональным трассам едут в другие райцентры или города. Поэтому наша задача – восстановить и держать на достойном уровне состояние именно ключевых дорог. Например, трасса Благовещенск – Свободный имеет большое значение для региона, поскольку соединяет центр и юг области с северными районами», – сказал Александр Козлов.

По словам руководителя «Амурупрадора» дорожники в этом году приступят к ремонту на дорогах по направлениям Завитинск – Райчихинск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка - Константиновка, Ивановка – Варваровка – Панино. Около 27 километров отремонтируют на дороге Шимановск – Мухино, приступят к ремонту дороги Тында – Ларба, что позволит в перспективе запустить автобусный маршрут. Всего планируется отремонтировать 334,5 километра трасс.

«В этом году мы продолжим ремонт дороги Благовещенск – Свободный. В прошлом году 42 километров отремонтировано, в этом будет ещё 18 километров. Также отремонтируем участок дороги, который ведёт от трассы до Белогорья. В этом году приступим к ремонту подъезда к Екатеринославке, в результате получим полностью асфальтированную дорогу, ведущую от Тамбовки (через Екатеринославку) до федеральной трассы «Амур». В 2018 году приступим к ремонту на объезде Шимановска, в прошлом году строители провели здесь подготовительные работы. Завершится ремонт подъезда от федеральной трассы «Амур» к Магдагачи, здесь впервые появится асфальтное покрытие. И от Магдагачи до поселка Красная Падь отремонтируем 15 километров. В текущем году продолжится начатый в 2017 году ремонт дороги Ивановка – Поздеевка», - сказал Александр Селин.

По всем участкам дорог, которые будут отремонтированы, учтены мнения и пожелания граждан, муниципалитетов, обращения Общероссийского народного фронта. В перечень ремонтируемых дорог вошли и те участки, о которых говорили амурчане губернатору в рамках работы Открытого правительства, сообщает пресс-служба областного правительства.