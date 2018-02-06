Учительница на уроке отрезала ученице прядь волос в наказание: обзор прессы

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Сколько тонн космической пыли оседает на Земле; какая страна готовится выпустить в небо электросамолеты; житель какого города бесплатно раздает пенсионерам продукты. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Не пропусти

В «Российской газете» нашел сообщение о том, что Норвегия, которая уже давно является мировым лидером по уровню использования электрических автомобилей, замахнулась на электросамолет. Уже к 2040 году на них будут осуществляться все внутренние рейсы.

И возвращаясь к электромобилям, газета сообщает, что в декабре минувшего года половина проданных в стране новых машин были на электрической тяге, к такому показателю не приблизилась ни одна страна мира.

Также в номере

О чем еще пишут в главной газете страны. О том, что житель Калуги бесплатно раздает продукты пенсионерам. Кто-то считает, что тем самым он замаливает грехи, кто-то – что таким образом отдаёт кому-то долги. Но оказывается, Александр Реутов, отец пятерых детей – просто хороший человек, которому жалко малоимущих.

В другой статье рассказывается о том, как в одной из школ Ростовской области учительница математики, которой не понравилась прическа школьницы, ничтоже сумняшеся, взяла ножницы и отрезала той прядь волос. Хорошо, что не с ножом в тот день в школу пришла, правда же?

Уже известно, что после обращения родителей девочки в минобразования Ростовской области, педагог написала объяснительную и подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напишут же такое

Самое время раскрыть «Собеседник» и прочесть страшилку о том, что каждый год на нашей планете оседает около шестидесяти тонн космической пыли. И она, как отмечают ученые, может представлять собой серьезную угрозу для человечества. Вместе с мельчайшими частичками на Землю могут залететь органические вещества внеземного происхождения или даже инопланетные вирусы, которые способны уничтожить все человечество за пару часов.

В конце заметки, впрочем, говорится, что, к счастью, на сегодняшний день биологи не нашли ни одной бактерии внеземного происхождения. Значит, поживём еще.

Очень интересно

«Амурская правда» обращает на себя внимание заметкой о состоявшемся – несмотря на мороз – концерте-митинге в поддержку российских олимпийцев. Участники мероприятия (а это были студенты вузов и ссузов, спортсмены, члены Общероссийского народного фронта и партийные представители) приободрили россиян, отправившихся на Олимпиаду, а заодно осудили решения МОК – этого наймита американского президента Трампа и его клики.

А еще прочтите материал Варвары Сияновой о том, как и чем кормят диких зверей. Скажу по секрету, Варвара в таежном мире – свой обитатель, и даже злобные и хитрые кабаны позволяют ей потрепать себя за ушко.

Вам статья

Далее – «Комсомольская правда». Тут всё никак не остынут от скандала в радиостудии, где отметились мордобойцы-политологи Шевченко и Сванидзе. В газете публикуется политдрама, принадлежащая перу камедиклабца Слепакова.

На экономической странице газеты изучается вопрос: «Кто такие бедные в России?» Узнаете, что в минувшем году за чертой бедности оказались 20 миллионов 300 тысяч россиян, это на треть больше, чем в 2012 году.

На посошок

Но я заострю ваше внимание на заметке о том, как несколько безработных в Иркутской области два года рыли подземный тоннель, чтобы врезаться в нефтепровод. Врезаться и потом качать – негласно – «черное золото». Еще бы чуть-чуть – и они стали бы нефтяными шейхами, ездили бы на дорогих лимузинах, ели бы ананасы и обнимали бы самых…

Но за несколько дней до окончания работ некий экскаваторщик заметил подозрительную яму, и теперь мужикам придется 6 лет обнимать тюремный матрас.