Температура повышается: прогноз погоды в Амурской области на 6 февраля

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6 февраля в Амурской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер дует с северо-запада, его скорость составляет 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах от 15 до 20 градусов мороза. Местами по северу пройдет слабый снег при температуре до минус 27.

В Благовещенске осадков не ожидается. Северо-западный ветер дует с силой 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 14-16 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.