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сегодня, 08:03 5

Конфисковывать автомобили предлагают у пьяных водителей-рецидивистов

Конфисковывать автомобили предлагают у пьяных водителей-рецидивистов
Фото: regnum.ru

В Госдуму внесен очередной скандальный законопроект, который должен победить пьянство за рулем. У тех, кто второй раз попался в нетрезвом виде за рулем, депутаты вновь предлагают конфисковывать автомобили.

Авторами этого проекта выступили депутаты Законодательного собрания Архангельской области. Новым пунктом народные избранники предлагают дополнить часть первую статьи 104.1 Уголовного кодекса.

Конфисковывать автомобиль за различные нарушения предлагали уже не раз. Однако все проекты получали отрицательный отзыв правительства. Претензии возникли у депутатов и к новому проекту. Так, при конфискации наказанным будет не тот, кто пьяным рулил, а хозяин машины, который в этот момент мог быть не за рулем. Сложности возникнут и при конфискации машины у юридических лиц, к примеру, у автобусного парка в случае, если за руль сядет пьяный водитель.

Отрицательный отзыв правительства законопроект уже получил. Обосновали его тем, что вождение в пьяном виде не подпадает под преступления, перечисленные в указанной статье Уголовного кодекса. Также принятие такой поправки усложнит ситуацию, если автомобиль окажется в общей долевой или общей совместной собственности.

Верховный суд тоже дал отрицательный отзыв на законопроект, указав, что конфискация – это дополнительная мера, а статья предусматривает наказание от штрафа до реального срока заключения. По закону, чтобы вводить такую меру, как конфискация, требуются веские основания. Такие, как недостаточность нынешних строгих санкций, сообщает «Российская газета».

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    7 часов назад

    Закономерный итог - все алкаши-рецидивисты за рулем дали отрицательный отзыв на законопроект.....

  • Nikodim

    Nikodim
    7 часов назад

    а что, или кто мешает принять закон так, что если хозяин машины - рецидивист, то конфискация, а ему срок, как за умышленное убийство и планку поднять в минимум 15 лет? в остальных случаях более подробное изучение. параллельно с этим ужесточить передачу авто другим лицам, чтобы вдруг резко не увеличилось кол-во потенциальных уклонистов. тут в комплексе нужно отрабатывать, если есть желание законодателей решить вопрос с пьяницами. но, неужели Kats права?

  • Max412

    Max412
    7 часов назад

    Гаишников лучше пусть вернут на дорогу. И каждому премию в размере штрафа за пойманного алкоголика))) Отменить неприкасаемость судей, депутатов и прочих прокуроров.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    5 часов назад

    Реклама Рояла пива мартини приносит свои результаты ? То ли еще будет.

  • full

    full
    5 часов назад

    Давно пора.

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