Конфисковывать автомобили предлагают у пьяных водителей-рецидивистов

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В Госдуму внесен очередной скандальный законопроект, который должен победить пьянство за рулем. У тех, кто второй раз попался в нетрезвом виде за рулем, депутаты вновь предлагают конфисковывать автомобили.

Авторами этого проекта выступили депутаты Законодательного собрания Архангельской области. Новым пунктом народные избранники предлагают дополнить часть первую статьи 104.1 Уголовного кодекса.

Конфисковывать автомобиль за различные нарушения предлагали уже не раз. Однако все проекты получали отрицательный отзыв правительства. Претензии возникли у депутатов и к новому проекту. Так, при конфискации наказанным будет не тот, кто пьяным рулил, а хозяин машины, который в этот момент мог быть не за рулем. Сложности возникнут и при конфискации машины у юридических лиц, к примеру, у автобусного парка в случае, если за руль сядет пьяный водитель.

Отрицательный отзыв правительства законопроект уже получил. Обосновали его тем, что вождение в пьяном виде не подпадает под преступления, перечисленные в указанной статье Уголовного кодекса. Также принятие такой поправки усложнит ситуацию, если автомобиль окажется в общей долевой или общей совместной собственности.

Верховный суд тоже дал отрицательный отзыв на законопроект, указав, что конфискация – это дополнительная мера, а статья предусматривает наказание от штрафа до реального срока заключения. По закону, чтобы вводить такую меру, как конфискация, требуются веские основания. Такие, как недостаточность нынешних строгих санкций, сообщает «Российская газета».