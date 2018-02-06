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сегодня, 07:07 4

Все гостиницы в России проверят на «звездность»

Все гостиницы в России проверят на «звездность»
Фото: sadsha.ru

Закон об обязательном присвоении «звезд» российским гостиницам подписал президент России Владимир Путин. Документ также устанавливает обязательную классификацию пляжей и горнолыжных трасс.

С 1 июля 2019 года «звезды» будут присуждаться гостиницам, в которых есть более 50 номеров, годом позже – гостиницам, где больше 15 номеров, а с 2021 года – без исключений всем российским отелям.

Свидетельства о присвоении категории отелю, пляжу или горнолыжной трассе будет действовать три года. После начала действия обязательных требований оказывать гостиничные услуги тем, кто не получит свидетельство, будет запрещено. Также под запрет попадают реклама отеля без «звезды», а за ложную информацию о присвоенной категории будут штрафовать, сообщает «Российская газета».

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#отдых #экономика

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    6 часов назад

    уже не знают с чего деньги брать

  • Альтер

    Альтер
    5 часов назад

    лдпр инициаторы)))))

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Кто знает? Какой тариф на взятку за звездность? И в какую сумму обойдется сея процедура? Дебилу понятно, что цел поднять бабло а не улучшить. МАО ПУ красава!

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