Станислав Мелюков решил оплатить дизайн парка им. Дзержинского из своего кармана

Дизайн-проект благоустройства сквера в парке им. Дзержинского глава Белогорска выполнит за свой счет. Сквер может стать одним из общественных пространств, которые предстоит вынести на рейтинговое голосование в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Благоустройство сквера парка имени Дзержинского обсудили на рабочей встрече в администрации Белогорска.

«Насколько знаю, предложения по реконструкции парка им. Дзержинского от общественности уже поступают. Несмотря на то, что сбор предложений продлится до 9 февраля и комиссия подведет итог высказанных мнений 10 февраля, считаю необходимым обсудить возможность благоустройства этой территории. Тем более что планы по реконструкции парка уже обсуждались», – отметил глава города Станислав Мелюков.

В 2013 году проектные организации Амурской области уже предлагали свои варианты реконструкции парка, рассказал замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. Годом ранее будущее территории, расположенной в центральной части города, белогорцы обсудили на народном голосовании. Тогда было принято решение об обустройстве зоны для активного и пассивного отдыха с сохранением реликтовых сосен, входной арки, а также возможным строительством многофункциональных зданий.

«Со временем на территории парка была построена Школа искусств, Центр культурного развития. В настоящее время возводится торговый комплекс. Однако есть еще более гектара территории, которую можно было бы благоустроить. Тем более что рядом учреждения культуры, спорта и большой жилой массив», – отметил Владимир Розонов.

Замглавы по ЖКХ Александр Башун рассказал, что благоустройство сквера в парке им. Дзержинского, скорее всего, войдет в число общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование 18 марта.

«Исходя из данных уже дважды проведённых выемок предложений, благоустройство территории в парке им. Дзержинского – одно из распространенных. Это исторически сложившееся место отдыха, поэтому реанимировать его надо», – отметил Александр Башун.

В ходе совещания глава Белогорска Станислав Мелюков дал заместителям несколько поручений. Одно из них – доработка уже имеющегося по парку эскизного проекта, с учетом новых зданий.

«С учетом того, что парк им. Дзержинского, это, наверное, единственный проект, который прошел народное голосование, но не был по объективным причинам доведен до логического конца, принимаю решение сделать эскизный проект этой территории за свой счет», – отметил глава Белогорска.

Сбор предложений общественных территорий, где необходимо провести благоустройство, продлится до 9 февраля включительно. Обработка предложений, собранных от жителей Белогорска, состоится уже на следующий день. Список объектов, предлагаемых для включения в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, будет опубликован в СМИ.