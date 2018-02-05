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6февраля
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5 февраля 2018, 20:51 91

Станислав Мелюков решил оплатить дизайн парка им. Дзержинского из своего кармана

Станислав Мелюков решил оплатить дизайн парка им. Дзержинского из своего кармана

Дизайн-проект благоустройства сквера в парке им. Дзержинского глава Белогорска выполнит за свой счет. Сквер может стать одним из общественных пространств, которые предстоит вынести на рейтинговое голосование в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Благоустройство сквера парка имени Дзержинского обсудили на рабочей встрече в администрации Белогорска.

«Насколько знаю, предложения по реконструкции парка им. Дзержинского от общественности уже поступают. Несмотря на то, что сбор предложений продлится до 9 февраля и комиссия подведет итог высказанных мнений 10 февраля, считаю необходимым обсудить возможность благоустройства этой территории. Тем более что планы по реконструкции парка уже обсуждались», – отметил глава города Станислав Мелюков.

В 2013 году проектные организации Амурской области уже предлагали свои варианты реконструкции парка, рассказал замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. Годом ранее будущее территории, расположенной в центральной части города, белогорцы обсудили на народном голосовании. Тогда было принято решение об обустройстве зоны для активного и пассивного отдыха с сохранением реликтовых сосен, входной арки, а также возможным строительством многофункциональных зданий.

«Со временем на территории парка была построена Школа искусств, Центр культурного развития. В настоящее время возводится торговый комплекс. Однако есть еще более гектара территории, которую можно было бы благоустроить. Тем более что рядом учреждения культуры, спорта и большой жилой массив», – отметил Владимир Розонов.

Замглавы по ЖКХ Александр Башун рассказал, что благоустройство сквера в парке им. Дзержинского, скорее всего, войдет в число общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование 18 марта.

«Исходя из данных уже дважды проведённых выемок предложений, благоустройство территории в парке им. Дзержинского – одно из распространенных. Это исторически сложившееся место отдыха, поэтому реанимировать его надо», – отметил Александр Башун.

В ходе совещания глава Белогорска Станислав Мелюков дал заместителям несколько поручений. Одно из них – доработка уже имеющегося по парку эскизного проекта, с учетом новых зданий.

«С учетом того, что парк им. Дзержинского, это, наверное, единственный проект, который прошел народное голосование, но не был по объективным причинам доведен до логического конца, принимаю решение сделать эскизный проект этой территории за свой счет», – отметил глава Белогорска.

Сбор предложений общественных территорий, где необходимо провести благоустройство, продлится до 9 февраля включительно. Обработка предложений, собранных от жителей Белогорска, состоится уже на следующий день. Список объектов, предлагаемых для включения в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, будет опубликован в СМИ.

Просмотров всего: 743

#Белогорск #выборы #ЖКХ

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Комментарии
Показать все (91) Обсудить на форуме
  • это так

    это так
    8 часов назад

    а что, скоро выборы мэра там?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 часов назад

    Не, просто решил оплатить. И это ведь не в первый раз и к никаким «знаменательным» датам и событиям не привязано.

  • это так

    это так
    7 часов назад

    о как! белогорская мЕРия допоздна работает, коментит... :)

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    ну ну-видать не бедный

  • не люблю

    не люблю
    7 часов назад

    на фото Мелюков на Сталина похож, (трубки не хватает) , хороший знак

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    тоже из Белогорска

    Не, просто решил оплатить.



    И это прекрасно.

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    может спортивный комплекс профинансирует

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    не люблюна фото Мелюков на Сталина похож, (трубки не хватает) , хороший знак


    И чего хорошего? Кроме того, что не похож.

  • полазник

    полазник
    7 часов назад

    ...чета похудел глава Белогорска ? ...взгляд какой то суровый...видимо диетологи запретили что то привычное употреблять...)))

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    полазник

    ...чета похудел глава Белогорска ? ...взгляд какой то суровый...



    Труш - кровопийца, измотал хозяйственника...

  • полазник

    полазник
    7 часов назад

    vertex

    полазник

    ...чета похудел глава Белогорска ? ...взгляд какой то суровый...



    Труш - кровопийца, измотал хозяйственника...



    ...не лишено смысла...)))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 часов назад

    Братеев

    может спортивный комплекс профинансирует



    Туда тоже перечислял. Он и его супруга.

  • полазник

    полазник
    7 часов назад

    тоже из Белогорска

    Братеев

    может спортивный комплекс профинансирует



    Туда тоже перечислял. Он и его супруга.



    ...в какой пропорции?

  • полазник

    полазник
    7 часов назад

    ...не боись,Белогорочка,,,отвечай...я грань знаю...)))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 часов назад

    Мелюков 81 тыс, Мелюкова 100 тыс

    Кого боятся-то? Мы открытый муниципалитет…))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    А я как-то бомжа профинансировал. Он пирожки купил. Я понимаю, что страна у нас богатая и живём мы с каждым днём всё лучше, но вот попадаются гады. Только не помню чтобы про это писали, хотя может и было где в газетах...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    тоже из Белогорска

    Мелюков 81 тыс, Мелюкова 100 тыс

    Кого боятся-то? Мы открытый муниципалитет…))



    А при переезде в г. Белогорск платят подъёмные?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 часов назад

    Бомжам тоже дает. Не пишем про это

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 часов назад

    Рюмкин-Задунайский

    А при переезде в г. Белогорск платят подъёмные?



    Врачам - да. Двойню родите - 100 тыш, тройню - 3 млн.

  • полазник

    полазник
    7 часов назад

    тоже из Белогорска

    Мелюков 81 тыс, Мелюкова 100 тыс

    Кого боятся-то? Мы открытый муниципалитет…))



    ...чота слабенько...дизайн квартиры дороже стоит...)))

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    тоже из Белогорска

    Рюмкин-Задунайский

    А при переезде в г. Белогорск платят подъёмные?



    Врачам - да. Двойню родите - 100 тыш, тройню - 3 млн.



    ...Рюкин - родишь двойню и будет тебе щастье...глядишь еще и госдума примет закон о патеринском капитале...)))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    тоже из Белогорска

    Бомжам тоже дает. Не пишем про это



    Истинный радетель русского народа, в том числе и его маргинальных слоёв. Прекрасный город. Прекрасные люди.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    полазник

    тоже из Белогорска

    Мелюков 81 тыс, Мелюкова 100 тыс



    ...чота слабенько...дизайн квартиры дороже стоит...)))



    Михалыч, к чему эти тупые высеры? Некого больше троллить? Ну спроси у трушеботов, сколько местные лдпры перечислили на городскую стройку. Не интересно, не?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    тоже из Белогорска

    Рюмкин-Задунайский

    А при переезде в г. Белогорск платят подъёмные?



    Врачам - да. Двойню родите - 100 тыш, тройню - 3 млн.



    Ну что же. Давайте попробуем.Всегда Вас представлял роковой женщиной.

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...ну шо за слог такой грубый?...высеры...может еще и по фене ботаете?...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    полазник

    ...ну шо за слог такой грубый?...высеры...может еще и по фене ботаете?...



    Сказала, как есть… не идиотничайте…)))

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...кстати...лдпр тролить не к чему. они сами себя тролят - дай бог каждому...)))

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    полазник

    ...ну шо за слог такой грубый?...высеры...может еще и по фене ботаете?...



    Михалыча к трушеботам приписали...

    Это просто слэнг такой девственно - молодежный.

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    да вообще убитый город

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Еще один вылез…в тексты когда вникать будете?

    Я написала, чтобы михалыч у трушеботов спросил… а не он трушебот.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    да вообще убитый город



    Благовещенск? Райчихинск? Свободный? Зея? Тында? Какой из них?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Простите что вмешиваюсь, я насчёт подъёмных.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев


    Вот они, трушеботы))))

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    где?

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    тоже из Белогорска

    полазник

    ...ну шо за слог такой грубый?...высеры...может еще и по фене ботаете?...



    Сказала, как есть… не идиотничайте…)))



    ...скорее как подумала,.причем скорее всего в силу своих должностных обязанностей. и с учетом профессионального искривления личности связанного с исполнением этих обязанностей...во!...ну,это знаете - с зеками это происходит через два года отсидки,а с ментами через пять...)))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    где?



    Не тупи…))

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    вы белогорцы сами позоритесь по полной-оппозицию надо уважать а не драться с ней

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    полазник

    ...скорее как подумала,.причем скорее всего в силу своих должностных обязанностей. и с учетом профессионального искривления личности связанного с исполнением этих обязанностей...во!...ну,это знаете - с зеками это происходит через два года,а с ментами через пять...)))



    Офигеть! Надо же! Какое психологическое обоснование простому слову «высер», означающему лишь то, что когда человеку нечем поддерживать диалог или вести дискуссию, он начинает нести ахинею или другими словами «высераться». Я вам и написала - к чему этот высер-ахинея. А тут вонаоночо, михалыч, целая наука…)))))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    вы белогорцы сами позоритесь по полной-оппозицию надо уважать а не драться с ней



    Кто с ней дереться? Я что-то пропустила - Стрельского опять побили? Или этот депутат снова кого-то избил из посетителей своего магазина?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    тоже из Белогорска
    Братеев

    да вообще убитый город



    Благовещенск? Райчихинск? Свободный? Зея? Тында? Какой из них?


    Белогорск забыли написать.

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    так ваш Мелюков и начал в Заксе с оскорбления женщины-не тупи

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Я у братеева спрашивала. Хотите поговорить какой из амурских городов более убитый?

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ....высер то слово простое,да если бы не из под пера симпатичной и воспитанной женщины. и да - у меня есть чем поддержать разговор. но поверьте - я предпочел поприкалываться...)))

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    та Белогорск с её администрацией

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    так ваш Мелюков и начал в Заксе с оскорбления женщины-не тупи



    Мелюков не был в Заксе. Там была неадекватная Петайчук и не менее странный Труш, которые несли гадости про Белогорск, за что получили предложение провериться в дурке. Не знаете, они проверились уже? ))))

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    полазник....высер то слово простое,да если бы не из под пера симпатичной и воспитанной женщины. и да - у меня есть чем поддержать разговор. но поверьте - я предпочел поприкалываться...)))


    Сходил бы лучше с конфетами в кабинет-другой там. Больно уж дюже там леди красивые, да бровями союзны бывают, дооо...

  • Петайчук

    Петайчук
    6 часов назад

    А утепление квартир в картонных домах, где детское одеяло примерзает к внешней стене или где на первом этаже в валенках ходят, или провести центральное отопление вместо электрического, из своего кармана г.Мелюков не хочет?

    А ведь именно он принимал решение переселять в эти дома людей.

    Или еще лучше - пусть сам в них переедет на 1-й этаж и желательно с маленькими детьми. Как он тогда запоет?

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...вот зубы вставлю и алга...)))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    тоже из БелогорскаЯ у братеева спрашивала. Хотите поговорить какой из амурских городов более убитый?


    Да они все, без исключения, убитые. И несправедливо не указывать в том списке Белогорск, даже учитывая то, кто вы.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    полазник

    ....высер то слово простое,да если бы не из под пера симпатичной и воспитанной женщины.



    Как там вчера Жириновский сказал у Соловьева про американцев - с волками жить, по вольчьи выть))))) приходите в гости в пресс-службу, чаем напою, буду белой и пушистой. Приезжайте 9-го на годовщину открытого муниципалитета, поближе познакомитесь с тем, чем мы занимаемся

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    ПетайчукКак он тогда запоет?


    Песенки уже начинают Виталик и Стрельский верещать ))) на прокурорскую проверку нарвутся ужжо. Но так зачетно их облили в СМИ - просто любо дорого читать было ) наглядный пример, какие из ЛДПРастов управленцы аховые.

  • Клава

    Клава
    6 часов назад

    Всем спатеньки не пора?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    полазник...вот зубы вставлю и алга...)))


    "Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился: - Нет, зуба лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед? Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой. - Я, парень, откусался. Мой зуб-то уж какой год книзу глядит..." ... ))

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    тоже из Белогорска-один здесь тоже всех оскорблял-теперь сидит в местах не столь отдалённых

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Петайчук

    А утепление квартир в картонных домах, где детское одеяло примерзает к внешней стене или где на первом этаже в валенках ходят, или провести центральное отопление вместо электрического, из своего кармана г.Мелюков не хочет? А ведь именно он принимал решение переселять в эти дома людей. Или еще лучше - пусть сам в них переедет на 1-й этаж и желательно с маленькими детьми. Как он тогда запоет?



    Петайчук, вы почему в комиссии не работаете? Где ваша забота о белогорцах, о, депутат-жительница Свободного?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    тоже из Белогорска-один здесь тоже всех оскорблял-теперь сидит в местах не столь отдалённых



    Господи!!! Кто??? Труш??? Неужели??? Не верю)))))

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    зачем ЛДПР ехать к вам на комиссию-у них всё снято на видео-вы результат дайте

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    тожеть из Белогорска-смешной ты троль

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Братеев

    вы белогорцы сами позоритесь по полной-оппозицию надо уважать а не драться с ней



    Я думаю что они не против анархистов, анархисты имеют такое же право на существование, как меньшевики и эсеры.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    зачем ЛДПР ехать к вам на комиссию-у них всё снято на видео-вы результат дайте



    Как говорит СЮ, ключевое слово здесь зачем. Действительно, зачем, вам проще на форуме бредятину писать…

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    видео вам говорят есть-читайте по губам

  • Петайчук

    Петайчук
    6 часов назад

    Кто из нас более адекватнее - это вопрос.

    Меня ваш глава, отвечая на депутатские запросы, называет "уважаемая"...

    И отвечает всегда вовремя, и по первому требованию. И дает полный информативный ответ.

    Так что со мною все, надо полагать, в порядке.

    А вот вы, "тоже их Белогорска", придержали бы язык - позорите свою администрацию.

    Ну, даже и я, и он могли не сдержать эмоции - политика вещь эмоциональная. А вот представителям пресс-службы надо быть более сдержанными и корректными - вам именно за это платят.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Петайчук

    Кто из нас более адекватнее - это вопрос. Меня ваш глава, отвечая на депутатские запросы, называет "уважаемая"... И отвечает всегда вовремя, и по первому требованию. И дает полный информативный ответ. Так что со мною все, надо полагать, в порядке. А вот вы, "тоже их Белогорска", придержали бы язык - позорите свою администрацию. Ну, даже и я, и он могли не сдержать эмоции - политика вещь эмоциональная. А вот представителям пресс-службы надо быть более сдержанными и корректными - вам именно за это платят.



    Петайчук! Вы настолько глупа, не понимаете разницы между официальной перепиской главы и трепом ника на форуме??????? Я здесь ник, акаунт на форуме, успокойтесь уже.... вот напишите мне запрос на пресс-службу, я вам также отвечу уважаемая…господи, какие же вы лдпры убогие…

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    Ольге-вот вы и видите коварство белогорской администрации-в лицо одно-за спиной другое

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    ПетайчукА вот представителям пресс-службы надо быть более сдержанными и корректными - вам именно за это платят.


    А вам депутатам, которым платят тоже из бюджетного корыта, надо быть крутыми, это же просто о...но и безнаказанность это очень приятно.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    видео вам говорят есть-читайте по губам



    Ваше ангажированное видео суньте куда в архив подальше… я смотрю лдпры истерят по полной программе потому, что понимают, что выводы комиссии будут не в их пользу. 7-го, кстати, очередное совещание у СЮ с сопредседателями комиссии.как и обещал, раз в две недели.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    Ольге-вот вы и видите коварство белогорской администрации-в лицо одно-за спиной другое



    Жесть)))))))

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    тоже из БелогорскаПетайчук! Вы настолько глупа, не понимаете разницы между официальной перепиской главы и трепом ника на форуме???????


    Попроси Сирожу, чтобы он ей доходчиво объяснил на своем личном примере, что тут низзя и плохо быть депутатом, а надо так: "я тут простой парень, могу и послать", бггггггггг )))

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    вот тупые белогорцы-депутаты работают на общественных началах-почти все

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    Братеев

    вот тупые белогорцы-депутаты работают на общественных началах-почти все



    Читать научись, вот бестолочи…

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    днище донское

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    Братееввот тупые белогорцы-депутаты работают на общественных началах-почти все


    А на чьи шиши Сирожа кутил по кабакам в Москве, а потом, через пару недель, божился в камеру что он давно никуда не ездил, лучше камешки в речку покидает, гу-гу ))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    5 часов назад

    И вообще - тема новости не раскрыта…в ней речь о другом… лдпры загаживают все вокруг…))))

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    фашистский ник-явно с Белогорска

  • Петайчук

    Петайчук
    5 часов назад

    Между прочим, вычислить за ником реального человека - при желании раз плюнуть.

    И я в отличии от вас - без ника, и не хамлю. Да уж, ы кадрами везде проблема.

  • Петайчук

    Петайчук
    5 часов назад

    Кстати, а что это вы меня на "вы" даже на форуме называете? Вы ведь за ником прячетесь?

    Уважаете что ли все же? Или так, нечаянно?

    Тогда будьте последовательны и начинайте "тыкать".

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    ПетайчукМежду прочим, вычислить за ником реального человека - при желании раз плюнуть


    Докажи, даже свой айпи скажу )))

    103-10-197-131

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    в прокуратуре разберутся-сушите сухари

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад

    Петайчук

    Кстати, а что это вы меня на "вы" даже на форуме называете? Вы ведь за ником прячетесь? Уважаете что ли все же? Или так, нечаянно? Тогда будьте последовательны и начинайте "тыкать".



    не обращайте внимание

    он стелится под любую власть и женщин ненавидит

    это не лечится

    я уже с ним тут замучился

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Как мило, за свой счёт сделать проект, ммм... Прям отеческая забота о.. о жителях или о своём кармане?.. Я прям уверен, что в проекте будут отображены исключительно коммерческие изыскания и пожелания непосредственных дояров с этого парка, чтобы под видом общественной инициативы и на бюджетные деньги поднять бизнес своих подельников. :)) Круто!.. Аферист во власти создаёт бизнес себе и своим корешам.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад



    Сквер может стать одним из общественных пространств, которые предстоит вынести на рейтинговое голосование в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».



    ну и об чем спор

    милюков решил вложиться, чтоб с бюджета в дальнейшем вымутить в 10 раз больше

    бизнес и ничо личного

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    зачем вымутить-то? Всё прозаично с него ж кто-то ж капусту стрежёт, за счёт бюджета строить и содержать, а прибыль в карман класть. Чем не бизнес? Копейка к копейке.

  • Петайчук

    Петайчук
    5 часов назад

    Супер! Как легко вами манипулировать!

    Сказала, начинай "тыкай" - тут же исполнили.

    Продолжайте в том же духе - послушные исполнители нужны всегда. В следующий раз я для вас задание потруднее придумаю. А пока - спокойной ночи.

  • NEOS

    NEOS
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Как мило, за свой счёт сделать проект, ммм... Прям отеческая забота о.. о жителях или о своём кармане?.. Я прям уверен, что в проекте будут отображены исключительно коммерческие изыскания и пожелания непосредственных дояров с этого парка, чтобы под видом общественной инициативы и на бюджетные деньги поднять бизнес своих подельников. :)) Круто!.. Аферист во власти создаёт бизнес себе и своим корешам.



    Сергей, Вы циничны....Неужели Вы настолько испортились, что не верите в искренность и бескорыстность? Вам необходимо корректироваться у специалиста....

  • NEOS

    NEOS
    4 часа назад

    Мартин Остин



    Сквер может стать одним из общественных пространств, которые предстоит вынести на рейтинговое голосование в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».



    ну и об чем спор

    милюков решил вложиться, чтоб с бюджета в дальнейшем вымутить в 10 раз больше

    бизнес и ничо личного



    Вы можете обосновать? Жду доказательства сказанного.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    NEOS

    Мартин Остин



    Сквер может стать одним из общественных пространств, которые предстоит вынести на рейтинговое голосование в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».



    ну и об чем спор

    милюков решил вложиться, чтоб с бюджета в дальнейшем вымутить в 10 раз больше

    бизнес и ничо личного



    Вы можете обосновать? Жду доказательства сказанного.



    долго ждать придется

    доказательства будут только при смене режима

    когда рука руку мыть перестанет

  • NEOS

    NEOS
    4 часа назад

    Мартин Остин

    NEOS

    Мартин Остин



    Сквер может стать одним из общественных пространств, которые предстоит вынести на рейтинговое голосование в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».



    ну и об чем спор

    милюков решил вложиться, чтоб с бюджета в дальнейшем вымутить в 10 раз больше

    бизнес и ничо личного



    Вы можете обосновать? Жду доказательства сказанного.



    долго ждать придется

    доказательства будут только при смене режима

    когда рука руку мыть перестанет



    печально...значит трёп...

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    А пока это просто стечение обстоятельств

    Ну случайно разбогател, пока армия наша случайно обнищала

    А остальное вообще шалости

    Ну вот что тебе 50 млн рублей?

    Они тебе погоду сделают? А ему сделают/ И нечего завидовать

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    NEOS

    Мартин Остин

    NEOS

    Мартин Остин



    Сквер может стать одним из общественных пространств, которые предстоит вынести на рейтинговое голосование в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».



    ну и об чем спор

    милюков решил вложиться, чтоб с бюджета в дальнейшем вымутить в 10 раз больше

    бизнес и ничо личного



    Вы можете обосновать? Жду доказательства сказанного.



    долго ждать придется

    доказательства будут только при смене режима

    когда рука руку мыть перестанет



    печально...значит трёп...



    все что нам позволяют

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    кчтати магницкий реально прикрыл уворовывание 60 млн.долларей

    за что и поплатился

    но мы пойдем другим путем

    (не на кладбище)

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