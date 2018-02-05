Суд оставил на свободе водителя, сбившего троих на тротуаре в Благовещенске

За нарушение правил дорожного движения, в результате чего пострадали пешеходы, благовещенец приговорен к ограничению свободы на 1,5 года. ДТП произошло год назад: водитель вылетел на тротуар и сбил двух женщин и ребенка.

Авария произошла 3 февраля 2017 года в районе перекрестка улиц Ленина и Театральной. 22-летний водитель, объезжая на перекрестке скорую, не справился с управлением и вылетел на тротуар. В этот момент там ждали разрешающего сигнала светофора женщина и двое детей. 39-летняя благовещенка получила серьезные травмы. Также были травмированы пожилая благовещенка и ребенок.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль скорой помощи выезжает на перекресток, намереваясь повернуть налево, но не пропускает двигавшуюся прямо по встречной полосе иномарку. В результате водитель Toyota Progres, уходя от столкновения, врезается в столб на большой скорости.

Дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Суд при назначении наказания данному гражданину согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с возложением обязанностей: являться в специализированный государственный орган, не изменять места жительства без согласия указанного специализированного государственного органа, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа», – сообщили в пресс-службе Амурской областной прокуратуры.