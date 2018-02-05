Два года строгого режима за 2 тысячи рублей: в Благовещенске осудили грабителя

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К двум годам колонии строгого режима Благовещенский городской суд приговорил мужчину, вырвавшего сумку у девушки. Вынося приговор, судья учел, что обвиняемый совершил преступление пьяным и не первый раз.

Благовещенку мужчина ограбил на улице средь бела дня. В августе прошлого года он приметил горожанку, которая шла по улице Комсомольской с дамской сумочкой в руках. Немного последив за жертвой, грабитель дернул сумку. Девушка потеряла равновесие и упала. Тогда злоумышленник вырвал у нее сумку, вытащил оттуда две тысячи рублей и скрылся.

Дело возбудили по статье «Грабеж». Мужчина явился в полицию с повинной, активно способствовал расследованию, возместил ущерб потерпевшей и раскаялся. Ознакомившись с материалами дела, подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке – без проведения судебного разбирательства. Гособвинитель и потерпевшая не возражали.

Все действия преступника после преступления суд признал смягчающими обстоятельствами, отягчающими стали состояние алкогольного опьянения в момент совершения грабежа и рецидив.

Грабитель получил 2 года лишения свободы, а по совокупности с предыдущим приговором от декабря 2017 года благовещенца приговорили к 2 годам 10 месяцам строгого режима.