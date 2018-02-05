После прокурорской проверки «Тындалес» выплатил 8 миллионов работникам

Предприятие-банкрот погасило задолженность перед работниками. 8 миллионов в компании «Тындалес» нашли после проверки прокуратуры, которая выявила, что фирма скрывала имущество.

Лесопромышленный комплекс «Тындалес» задолжал своим работникам около 8 миллионов рублей. Это зарплата, не выплаченная 72 сотрудникам с ноября 2014 года по июль 2015 года. В апреле Арбитражный суд Амурской области признал компанию банкротом.

Проверку провела прокуратура Тынды. Надзорный орган выяснил, что, помимо невыплаты зарплаты, в компании скрывали имущество и не исполняли решения Арбитражного суда. Материалы прокурор направил в следственные органы для решения вопроса о возбуждении по указанным фактам уголовных дел.

Следователи в период с июля по ноябрь 2017 года возбудили 3 уголовных дела в отношении бывшего руководителя АО ЛПК «Тындалес». Ему вменяют «Невыплату заработной платы», «Сокрытие имущества при банкротстве» и «Неисполнение решения суда».

Также прокурор в адрес ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стабильность"» внес 4 представления об устранении нарушений законодательства о банкротстве. В итоге конкурсный управляющий предприятия-банкрота привлекалась к дисциплинарной ответственности. Применялись меры прокурорского реагирования в отношении приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Тындинскому району в чьем производстве находились дела о взыскании имущества по исполнительным документам в пользу АО ЛПК «Тындалес».

«В результате принятых мер прокурорского реагирования по состоянию на 1 февраля 2018 года задолженность по заработной плате перед работниками АО ЛПК "Тындалес" погашена в полном объеме», – сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.