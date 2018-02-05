В Благовещенске ролевой фестиваль собрал мореходов пяти морей

В минувшие выходные в Благовещенске прошел амурский ролевой фестиваль – АРФа. Ролевики Благовещенска, Белогорска и Хабаровска собрались в Городском доме культуры. Большим турниром и костюмированным балом участники фестиваля отметили 10-летие ролевой конференции – «Пиратки».

В 2018 году тема АРФы также была морской – «Сокровища пяти морей». В течение двух дней островные жители выдуманного волшебного мира помогали пяти капитанам одолеть тьму, а затем вместе отпраздновали победу.

В зале ГДК собрались люди разного возраста: от малышей до весьма взрослых. Все они участники большого фантастического представления.

«Воплощаются в жизнь авторские сценарии – это, конечно, могут сделать только талантливые режиссеры. И по большому счету, здесь нет зрителей – здесь все участники, которые вносят кто-то музыкой, кто-то вокалом, кто-то умением играть на инструменте или сделать костюм свою изюминку, свою роль», – рассказала начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько.

За время фестиваля ролевики успели сразиться на мечах и кинжалах, поучаствовать в павильонной игре, придумать и презентовать мероприятия в клубах на следующий сезон. А в финале, когда жители островов помогли капитанам кораблей победить зло, все собрались на большой праздник.

Уже второй раз гостями фестиваля стали музыканты из Хабаровска – фолк-группа «Скогенвард». Они исполняют европейский фолк: германский и скандинавский, который в этом году разбавили кельтскими композициями. В их музыкальном арсенале волынки, флейты, вистлы, бузуки, гудок – народные инструменты, которые создают волшебное, атмосферное звучание для фэнтезийного бала.

Первые фестивали, которые проходили лет 10 назад, были более многочисленными, рассказывают организаторы. Потом многие ролевики разъехались, повзрослели, обзавелись семьями, и движение стало менее многочисленным. Сегодня активисты клуба «Дружина» говорят о том, что интерес к ролевому движению вновь повышается. И, несмотря на количество участников, каждой зимой они собираются на фестиваль.

«Летом и так есть чем заняться – это туниры, выезды и так далее. А зимой почти мертвый сезон. Поэтому среди зимы разогнали кровь: порубились, потанцевали, поиграли. И так уже можно дожить до весны, а там уже – до новых мероприятий», – рассказал организатор фестиваля Сергей Малков.

Новые мероприятия состоятся весной и летом: клуб исторического танца «Велетта» в апреле организует исторический бал, а «Дружина» начинает готовиться к традиционному фестивалю «Тропами истории».