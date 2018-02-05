«Благовещенск: инструкция по применению» в честь юбилея собрала дежурных

Программа «Благовещенск: инструкция по применению» отмечает 10-летие. За это время дежурные выпустили около семи тысяч сюжетов. Праздник в честь юбилея организовали в студии «Альфа-канала» и пригласили тех, кто готовил для зрителей развлекательно-познавательные выпуски.

«Это семь лет моей осознанной жизни. Я взрослела, я набивала шишки, я набиралась опыта, теряла здоровье. Это лучшее, что было со мной в плане работы. И я не думаю, что что-то переплюнет именно по эмоциям», – сказала корреспондент, экс-редактор программы «Благовещенск: инструкция по применению» Дарья Юрьева.

«Была такая ситуация, когда меня взяли в "Инструкцию", и я за два дня до дня икс сломала руку правую. И я очень хотела работать, поэтому гипс выкинула, ходила со сломанной рукой. Теперь у меня разные руки. Вообще впечатлений масса – каждый день что-то происходило невероятное», – поделилась корреспондент программы «Благовещенск:инструкция по применению» Алла Матюханова.

«Это не работа, это мечта, новые знакомства, новые идеи, мозг начинает работать в другом режиме. Хоть с 2016 года не работаю в "Инструкции", котелок еще варит в этом направлении», – добавила другая дежурная по рубрике Марина Мишкина.

«Современная "Инструкция" – это мы, молодость, зеленость, веселье. Мы стараемся всегда петь, танцевать, чтобы наш зритель не унывал. Мы пытаемся отрываться, чтобы люди, смотря нашу программу, отдыхали. Мы бы не хотели, чтобы думали, что мы глупенькие. Мы просто хотим, чтобы всем было весело. Не боимся казаться смешными, задорными и даже странными», – рассказали дежурная Нина Каденева и редактор программы Алина Спасская.